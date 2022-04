La Diputación se erige como la primera administración gallega que abona ayudas por el alza de combustibles

La Diputación será la primera administración de Galicia que pague ayudas directas a sectores estratégicos especialmente afectados por la subida de los combustibles, esto es, el agroganadero, el pesquero y el del transporte de mercancías por carretera.





“Apenas 24 horas despois da apertura oficial do prazo de solicitudes, que comezou o xoves ás 9 da mañá, máis de 4.500 pequenas empresas e profesionais autónomos destes sectores solicitaron as axudas deste programa provincial, esgotando o crédito dispoñible de 5 millóns de euros en menos de un día”, indicaron.





El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, consideró que la “elevadísima demanda” de solicitudes registrada en apenas unas horas “demostra a necesidade e a urxencia de articular plans de axudas desde as administracións públicas para apoiar aos sectores que máis están sufrindo as graves consecuencias económicas da guerra de Ucraína”.





En este sentido, sostuvo que “como xa fixemos durante a pandemia coas axudas á hostalaría, a Deputación cumpre o compromiso de apoiar aos sectores máis afectados e faino ademáis de forma áxil e eficaz, pagando as primeiras axudas nun tempo récord”.





Por sectores

La mayoría de las solicitudes provienen del sector del transporte de mercancías, con un 38,2% del total, seguido del sector ganadero (27,8%), el agrícola (18%) y el pesquero (6%). El 63,6 % de las peticiones fueron presentadas por profesionales autónomos, mientras que el 36,4% restante llega de pequeñas empresas con actividad profesional en estos sectores.





En las primeras 24 horas, la Diputación abonó más de 300 ayudas de 3.000 euros, por un importante cercano al millón de euros. La previsión es poder abonar el resto de las ayudas en cuestión de días, aseguran.





Pleno

El pleno provincial aprobó ayer el Fondo Social do Plan Único, que destina siete millones de euros para financiar los gastos sociales de los municipios durante el año 2022. La ampliación de los servicios de Axuda no Fogar (SAF), el refuerzo de la plantilla de personal en las áreas sociales locales, programas de respiro familiar y conciliación familiar y laboral, adquisición de EPIs y otro material para atención social o ayudas directas a las familias vulnerables son algunas de las iniciativas municipales que contarán con el apoyo de la Diputación.





Por su parte, antes del pleno, el viceportavoz del PP en el ente coruñés, Evaristo Ben, reprochó al Gobierno provincial el envío a los ayuntamientos en los últimos días de mascarillas que caducan en junio. “Llegan tarde y llegan mal”, expuso.





“Cuando ahora no es obligatoria y lo más curioso es que con fecha de caducidad para el mes de junio”, comentó el diputado provincial, quien consideró este caso como un “símbolo de la gestión” en la Diputación. “Carente de gestión”, sentenció Evaristo Ben, que ha cifró el nivel de ejecución presupuestaria en “un 40%” y sobre su presidente afirmó que está “más preocupado de lo que hace el PP que de gestionar”.





Vía Ártabra

El pleno aprobó la moción presentada por Alternativa dos Veciños en defensa de la Vía Ártabra, para instar a la Xunta a “subsanar urxentemente os erros administrativos do proxecto e a contratar as novamente as obras”. PSOE y BNG votaron en contra y Marea Atlántica se abstuvo.





El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, señaló que el “único interés de Alternativa “é seguir especulando, beneficiando a Oleiros e, de paso, freando o crecemento de Cambre”.