La Diputación de A Coruña reclama a la Xunta mejoras en salud mental

La Diputación da Coruña solicita a la Xunta melloras no ámbito da saúde mental” y “a abolición da prostitución e da trata de mulleres e nenas” tras aprobar sendas mociones del PSOE.





A la iniciativa de los socialistas, que alertaron de la “urxencia de establecer medidas efectivas nas administracións para conquerir estes obxectivos” se sumaron el BNG, la Marea Atlántica y Alternativa dos Veciños. Instan a la institución autonómica a “dar cumprimento efectivo ao acordo parlamentario do 23 de marzo de 2021 para desenvolver o Plan Galego de Saúde Mental”, a “fixar unha comisión de seguimento deste plan”, a “axilizar os medios necesarios para crear unha unidade de hospitalización infanto-xuvenil en cada área sanitaria”, a “promover a conexión entre os servizos de saúde mental e a atención primaria”, a “desenvolver de maneira efectiva o Plan Galego contra o Suicidio”, a “promover formación sobre saúde mental para profesionais dos Servizos Sociais e programas de intervención comunitaria sobre a promoción da saúde mental na poboación xeral”, indicó el PSOE.





En la segunda moción, aprobada por unanimidad tras la incorporación de una enmienda de Marea Atlántica, considera que “é necesaria unha resposta máis contundente por parte de todas as administracións” y, en este sentido, insta al Gobierno de España a elaborar “unha Lei Contra a Trata de Seres Humanos con Fins de Explotación Sexual que teña como obxectivo a abolición da prostitución no noso país” y a impulsar “medidas de sensibilización e formación sobre a vulneración dos Dereitos Humanos que supón a trata de seres humanos con fins de explotación sexual e a favor da prostitución”, resumió la Diputación de A Coruña.





El pleno rechazó las mociones presentadas por Marea Atlántica sobre pensiones y sobre la implantación de la eólica marina offshore en Galicia, “tras rexeitar as emendas do Grupo Socialista e do Grupo Popular”

Tampoco prosperó, por el rechazo de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, y la abstención de Marea Atlántica, la moción del PP para la creación de albergues provinciales “para a recollida de animais abandonados nos concellos de A Coruña”.





En este pleno también tomó posesión Gumersindo Galego como diputado provincial del Grupo Popular, en sustitución de Martina Aneiros.