La Diputación de A Coruña promueve ferias en la comarca para dinamizar el comercio

La Diputación llevará a cabo durante este mes y los dos siguientes una nueva campaña de dinamización del comercio local y de proximidad en diversas ferias de la provincia, entre ellas las de Arteixo, Betanzos, Cambre y Culleredo.



El diputado de Promoción Económica, Blas García, presentó ayer la iniciativa, “que se freou pola pandemia pero que agora aínda ten máis razón de ser nun contexto socioeconómico como o actual, para axudar ao comercio local, que ten moita importancia para os concellos”.



García agradeció la colaboración de los municipios que acogen las ferias y de las asociaciones de comerciantes, destacando que “con programas deste tipo, ademais do comercio, tamén axudamos a outros sectores como é a hostalería e todo o que está relacionado co concello, conseguindo que se desprace xente ata as feiras, beneficiando á economía local”.

Participación

“Agardo que sexa un éxito e que, para o ano, participen máis concellos”, expresó Blas García, quien añadió que la Diputación ha realizado un contrato para el desarrollo de seis ferias en ayuntamientos con población de entre 10.000 y 50.000 habitantes que cuenten con asociación de comerciantes y mesa de comercio propia o de la Diputación.



El objetivo de los mercados es, dijo el diputado, “fundamentalmente apoiar aos comerciantes e artesáns da provincia”. La duración máxima de las ferias será de tres días, de viernes a domingo, y la localidad encargada de dar el pistoletazo de salida será Cambre, con un mercado del 22 al 24 de este mismo mes.



Ya en septiembre le tocará el turno a Betanzos –del 2 al 4–, a Arteixo –del 9 al 11– y a Culleredo, que pondrá fin a la campaña de dinamización comercial con una feria del 16 al 18 de ese mes.



Poder Judicial

Por otra parte, el pazo de Mariñán continúa con la celebración de la edición número XXIV de la Escuela de Verano del Poder Judicial. Este año, bajo el lema ‘América y España, un proyecto común’, la emigración gallega estará en el foco de buena parte de las conferencias y las ponencias que se celebrarán hasta el próximo día 15.



En concreto, el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participa hoy en el relatorio ‘La Emigración: distintas perspectivas'.