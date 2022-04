La Diputación de A Coruña permite destinar parte del POS+ a electricidad y combustible

La Diputación de A Coruña autoriza a los ayuntamientos a destinar parte de los 87,9 millones del Plan Único (POS+) a costear los gastos derivados de la subida de los precios de la electricidad y los carburantes en este 2022.





Así, el presidente de la institución, Valentín González Formoso, anunció que la partida adicional de 42 millones aprobada en marzo y en principio reservada exclusivamente a obras e inversiones en los noventa y tres ayuntamientos coruñeses, podrá destinarse también a financiar la factura eléctrica o combustibles, “que veñen experimentando importantes incrementos tras a invasión rusa de Ucraína”.





“Estes gastos –continuó– disparáronse nos últimos meses e supoñen un serio problema económico non só para as familias e as empresas, senón tamén para os concellos, que cada vez deben destinar máis recursos para pagar as facturas de luz e carburantes”, expuso antes de aclarar que ante una “situación excepcional”, la Diputación de A Coruña modificará los criterios del POS+.





Según apuntó el mandatario, “unha vez máis, o Plan Único da Deputación demóstrase como unha ferramenta útil e eficaz para atender as necesidades dos municipios coruñeses, que son os que deciden o destino dos fondos en función das súas necesidades”, apostilló Formoso.





Necesidad

Asimismo, el vicepresidente y responsable del Área de Plans Provinciais, Xosé Regueira, señaló que, de esta manera, la entidad “posibilita que todos os concellos da provincia teñan capacidade de investimento e que sexan capaces de aprobar os seus investimentos sabendo sempre cal será a aportación da Deputación da Coruña, mais tamén procuramos estar sempre atentos ás necesidades puntuais e ás dificultades económicas que estresan as arcas municipais para darlle saída”, detalló Regueira.





En términos similares a los empleados por el presidente, indicó que “o Plan Único demostra a súa utilidade, eficacia, e tamén o seu dinamismo, ao permitir que este ano puntualmente os concellos fagan fronte á factura enerxética para servizos básicos como poden ser o alumeado ou infraestruturas como polideportivos ou piscinas” y, de esta manera, “o gasto enerxético súmase ao criterio de investimento en obras financieiramente sostibles”, sentenció el vicepresidente.