La Diputación de A Coruña destina casi un millón de euros a limpiar los arenales de la provincia

La Diputación de A Coruña destina casi un millón de euros a la limpieza de arenales de la provincia, confirmaron desde la institución que preside Valentín González Formoso. El Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicó la concesión provisional de 900.000 euros distribuidos entre 41 municipios, entre los que aparecen la ciudad coruñesa y los ayuntamientos cercanos de Arteixo, Bergondo, Miño, Oleiros, Paderne y Sada.





La intención de esta convocatoria pasa por “apoiar aos concellos no sostemento dos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais da provincia, así como da adquisición do material necesario, coma o vestiario ou o combustible”, indicó el presidente antes de destacar la importancia de este programa “que contribúe á conservación e o mantemento do patrimonio natural e o medio ambiente na provincia e impulsa tamén a creación de emprego durante os meses de verán, xa que a cargo deste programa e do de contratación de socorristas en piscinas municipais e praias fluviais contrátanse cada ano preto de 300 persoas”, añadió Formoso.





La subvención para la creación de estas brigadas tiene una duración máxima de tres meses, que deberán estar comprendidos entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2022. El importe máximo que se concedió asciende a 31.335,88 euros y el mínimo a 6.768.





En la comarca coruñesa, a la ciudad le corresponden 25.068,71 euros, la misma cantidad que recibirá Arteixo. En el caso de Bergondo, el importe asignado es de 23.501,91 euros, mientras que el de Oleiros asciende a 28.202,29 y el de Sada, a 24.128,63.





En la de Betanzos, al de Miño le corresponden 25.068,71 euros y al de Paderne, 17.034,13. Así, entre ambas comarcas recibirán más de 168.000 euros, de acuerdo con la relación publicada en el BOP.





En este reparto, se aplicaron criterios objetivos para la baremación de las solicitudes, tanto en función de la superficie total de los arenales existentes en cada término municipal, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como en la población oficial de cada ayuntamiento, según los datos del Instituto Nacional de Estatística (INE).





Turismo

Por otra parte, el vicepresidente provincial y diputado de Turismo, Xosé Regueira, representará a este organismo en el encuentro estatal sobre destinos turísticos inteligentes que se celebrará este viernes, día 10 de junio, en el Ayuntamiento de Benidorm.





Un evento, el V Congreso Digital Tourist que organiza la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic), en el que participará la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.





La ponencia de Xosé Regueira se enmarca en la mesa redonda que lleva por título ‘Turismo Rural: el papel de las Diputaciones”.