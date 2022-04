La Diputación de A Coruña destina este año 7,2 millones a ayudas a pymes y autónomos

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, presentó la nueva convocatoria de ayudas del Plan de Emprego Local (PEL-2022), que este año cuenta con un presupuesto inicial de 7.260.000 euros para pymes, microempresas y autónomos, que podrán destinar a “apoiar a contratación de persoal, realización de investimentos nos negocios e sufragar os custos das cotas á Seguridade Social”.





“Estamos ante o PEL cun maior orzamento inicial, xa que todas as liñas de axudas ven incrementadas as súas partidas con respecto ao ano pasado”, expuso Formoso, que compareció acompañado por el diputado José Ramón Rioboo, responsable del área de Empresa. El presidente provincial explicó que “o PEL 2022 incrementa nun 38% o orzamento” con respecto al anterior y “permitirá seguir creando emprego e impulsar con axudas de entre 1.200 e 45.900 euros a reactivación económica, o pequeno comercio, as persoas autónomas e microempresas” nun contexto económico “complexo e adverso” derivado de la crisis del coronavirus, la inflación y la invasión de Ucrania.





De los 7,2 millones de presupuesto, 3,5 se destinarán a subvencionar la contratación y al mantenimiento de personas trabajadoras; 2,76 a financiar nuevas inversiones en pequeñas empresas de reciente creación y un millón a la línea para autónomos, que tuvo una gran demanda en su último año, por lo que se duplicará en este 2022.





Balance

El presidente recordó que el PEL es una apuesta transversal de la institución provincial a la que se destinaron cien millones de euros en los últimos seis años, en los que “axudou a crear 4.500 empregos, apoiou a 3500 empresas e creou unha rede de provincial de espazos de coworking que xa conta con once centros en funcionamento”, añadió

Formoso.







Las estimaciones de la Diputación de A Coruña son que las ayudas a la contratación permitan crear 300 empleos este año, que más de 500 personas autónomas puedan acceder a la subvención de las cuotas de la Seguridad Social durante un año y que más de 400 pymes reciban apoyo económico para inversiones que mejoren la competitividad de sus negocios a través de este Plan de Emprego Local.





Además, la agilización de la gestión y tramitación de las ayudas se consideró como un reto en el diseño de las nuevas líneas y en todas las fases, simplificando al máximo la documentación requerida y que el pago de las ayudas se realice “o máis axiña posible ás persoas e entidades destinatarias, facendo coincidir os investimentos, as contratacións e as actividades subvencionables co ano natural”.





Por otra parte, el presidente de a entidad recordó que “un ano máis todas as axudas PEL serán compatibles entre si”, de manera que un autónomo con domicilio fiscal en un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes podría optar a un total de 45.900 euros entre las cuatro líneas del PEL.





La presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 11 de mayo a las 14.00 horas y se realizará de modo telemático, a través de la plataforma SUBTeL de la Diputación Provincial de A Coruña.