La Diputación destina 704.000 euros a reactivar el sector de las orquestas y las verbenas

La Diputación de A Coruña destina 704.000 euros a reactivar el sector de orquestas y verbenas en Galicia tras la crisis del covid-19. Una iniciativa presentada por el presidente provincial, Valentín González Formoso, el portavoz del Gobierno PSOE-BNG, Bernardo Fernández; el diputado de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, y el representante de la Asociación de Orquestas Tradicionales al Vivo, Dani Dopazo.





La convocatoria, dirigida a municipios de menos de 50.000 habitantes con la intención de que puedan contratar directamente las orquestas o subvencionar a las comisiones para su contratación, se enmarca dentro del Plan de Emprego Local (PEL). Así, al acto también asistieron cantantes y músicos de conocidas agrupaciones de la comunidad, como París de Noia, Los Satélites, o Metrópolis y el representante de Gaias Eventos, Luís Soto.





En su intervención, González Formoso destacó “a dimensión económica dunha actividade na que Galicia se sitúa á vangarda de España, xa que xera 5.000 empregos e factura preto de 30 millóns de euros, o 70% da facturación do sector en toda España”.





El presidente provincial también incidió en “o arraigo e a tradición que este sector ten en Galicia, cunha estrutura estable e organizada conformada por ao redor de trescentas orquestras, entre as que se atopan algunhas das máis importantes do país, que xiran por todo o Estado”.





“Nos 313 concellos galegos hai 3.000 comisións de festas, case tantas como parroquias e cada ano hai 2.400 festas e máis de 5.000 actuacións ” y por eso, “a través desta liña continúamos co noso compromiso coa reactivación económica” de un sector “que se viu paralizado durante a pandemia” y que tuvo problemas para acceder a los ERTE.





Impacto

El portavoz provincial, Bernardo Fernández, señaló que con esta línea de ayudas “non se bota unha man só ás orquestras senón tamén aos múltiples sectores que teñen relación coa verbena e as festas populares”, pues se tiene que sumar “o impacto económico que teñen para a hostalería e restauración, atraccións de feira, pirotecnia, carpas... e para outros sectores locais ao congregar en moitos casos a milleiros de persoas”, añadió el diputado socialista, que apuntó a que, según un estudio de la Asociación de Orquestras Tradicionais ao Vivo (Otavi), el sector mueve más de 300 millones al año en Galicia.





Desde este colectivo, Dani Dopazo quiso agradecer el respaldo de la Diputación de A Coruña: “estamos emocionados, para nós hai un antes e un despois de hoxe”, apuntó antes de expresar que “ogallá outras administracións collan o guante xa que se entre todos coidamos as festas galegas con un selo de calidade a todos nos vai ir moito mellor”, resumió el presidente de Otavi.





El diputado Ángel García Seoane incidió en el papel relevante de las comisiones pues “non pode haber festas en Galicia se non se mima as comisións, pois non son empresarios, son veciños que fan un esforzo titánico para facer a festa do seu pobo, e iso non se pode ignorar, a Xunta non pode ignoralo e se sigue por aí van a desaparecer porque non as podemos manter só os concellos”, intervino el alcalde de Oleiros.





Los 90 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes podrán solicitar, como máximo, “a contía do módulo que lles corresponda, en función da porcentaxe resultante de dividir o número de habitantes do concello entre o número total de habitantes nos concellos de menos de 50.000 bitantes da provincia, supoñendo así axudas que van desde os 3.000 aos 15.000 euros, en función da súa poboación”.