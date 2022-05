La Diputación de A Coruña concede 1.666 ayudas para paliar el impacto de la subida del combustible

La Diputación de A Coruña concedió 1.666 ayudas directas para paliar el impacto del incremento del coste del combustible a los sectores estratégicos de la provincia especialmente afectados: el agropecuario, el pesquero y el transporte de mercancías, expuso el presidente de la entidad, Valentín González Formoso.





En un acto en el que detalló los primeros resultados de la tramitación de esta línea de subvenciones, el mandatario también destacó la rapidez con la que se concedieron las ayudas, entre siete horas y, como máximo, once días desde que presentaron su solicitud, según indicó el presidente provincial, que antes de dar a conocer las cifras agradeció “a boa e áxil xestión” del Área de Promoción Económica.





En números, la Diputación de A Coruña concedió ayudas directas de 3.000 euros a 1.666 solicitantes; concretamente, 1.281 correspondieron a pymes, microempresas y autónomos, y las restantes están en trámite de pago y recibirán el ingreso en los próximos días, aclaró Formoso.





Balance

La mayor parte de las ayudas concedidas provienen del sector del transporte de mercancías, con un 40,2% del total, seguido del ganadero (28,2%), el agrícola (26,5%) y el pesquero (3,3%).





En cuanto a la titularidad, el 70,2% las presentaron profesionales autónomos, mientras que el 29,8% restante provienen de pymes y microempresas.





En cuanto a la distribución por comarcas, la de Santiago de Compostela es la que anota más solicitudes concedidas, con 645 por un importe de 1.935.000 euros, seguida de A Coruña por un importe total concedido de 777.000





Ayudas PEL

Formoso también anunció que 3.209 empresas y autónomos de la provincia de A Coruña presentaron este año la solicitud para optar a las ayudas PEL 2022, que cuenta con un presupuesto de 7,2 millones de euros, y cuyo plazo recepción de estas solicitudes estuvo abierto hasta el día 11.





En esta caso, el grueso de las solicitudes también se dirigió a la línea PEL-Autónom@s, con un total de 1.174. A través de ella, estos profesionales optan a una subvención de hasta 2.400 euros para sufragar hasta un año de cuotas a la Seguridad Social.





Además, la ayuda de PEL-Emprende Investimento recibió 1.018 solicitudes y, en el caso de las líneas de PEL-PEMES las ayudas a la contratación sumaron 837 solicitudes y las de mantenimiento de personal recibieron 204.





Con el propósito de llegar a un mayor número de empresas, el PEL 2022 “ven incrementado o seu orzamento inicial nun 38% respecto do ano anterior, pasando de 5,26 millóns de euros a 7,26”.





En este sentido, Formoso rcordó que “PEL é unha aposta transversal do Goberno da Deputación ao que se destinaron 100 millóns de euros nos últimos seis anos” y destacó que “grazas a este investimento sen precedentes na área de emprego, nos 6 anos transcorridos desde a creación do PEL, a Deputación da Coruña axudou a crear 4.500 empregos, apoiou a 3.500 empresas e creou unha rede de provincial de espazos de coworking que xa conta con once centros en funcionamento” en el territorio provincial.