La Diputación de A Coruña celebra su bicentenario con espíritu de “consenso”

Bicentenario de la Diputación Provincial de A Coruña. Constituida el 1 de junio de 1822, durante el Trienio Liberal en que se restableció la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, la institución celebró este miércoles su 200 aniversario con una sesión extraordinaria a la que acudieron los siete presidentes de la era actual, desde la instauración de la democracia en España. Uno de la UCD, cuatro del PP y dos del PSOE.



Así, asistieron Enrique Marfany (1979-1987), José Manuel Romay Beccaría (1987-1989), Salvador Fernández Moreda (1989-1995 y 2003-2011), Augusto César Lendoiro (1995-1999), José Luís Torres Colomer (1999-2003), Diego Calvo Pouso (2011-2015), y el actual, Valentín González Formoso, que ocupa el cargo desde 2015.



Un acto solemne marcado por el espíritu “vertebrador” y “cohesionador” de una entidad “ao servizo dos concellos e a ciudadadanía da provincia” en el que intervinieron los siete exdirigentes y los portavoces de cada uno de los grupos con representación en la actualidad, y que se encargó de cerrar el propio Formoso.



Tras evocar aquel 1 de junio de 1822 y la evolución de una institución “que atravesou períodos de monarquía, república, dictadura e democracia, pero que sempre foi capaz de adaptarse aos tempos” e aos “cambios históricos do país”, el presidente incidió en la importancia de la Diputación de A Coruña “de hoxe, que presta os seus servizos online, que atende a máis de 3.000 persoas maiores coa teleasistencia, que crea infraestruturas nos 93 concellos ou que impulsa unha gran rede de centros de coworking para que o talento da mocidade non teña que emigrar”, apuntou Formoso.



Con números y con acciones, el también secretario xeral del PSdeG también explicó porqué esta Diputación de A Coruña es “o motor económico, social e cultural desta provincia” y por qué “está sempre á vangarda entre as deputacións de España”. Una consideración “grazas á labor dos presidentes e corporacións que nos precederon, ao espiríto de consenso que caracteriza a acción política da institución durante décadas e “ao traballo, profesionalidade e implicación dos traballadores e traballadoras desta casa”, resumió Formoso.