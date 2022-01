La Diputación apuesta por promocionar la gastronomía como un producto turístico del más alto nivel

“Traemos a Madrid algo que vai máis aló do produto gastronómico, porque a estas alturas xa sabemos que o produto galego ten unha calidade incontestable, e o que queremos é dar un paso máis e convertir a cociña unha experiencia turística de alto nivel”, aseguró el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, en un evento organizado en el restaurante NaDo de Madrid, en el marco de las actividades convocadas coincidiendo con la celebración de Fitur 2022.



El vicepresidente recibió así a todos los asistentes al showcooking que la institución provincial convocó para promover la gastronomía del territorio de la mano de la Asociación Coruña Cociña.



El showcooking, que tuvo como hilo conductor la guía gastronómica “A mesa do noroeste. Un percorrido pola provincia a través da súa gastronomía”, completó todas las plazas disponibles en NaDo, del cocinero coruñés Iván Domínguez, con un público conformado por medios especializados en turismo, viajes y gastronomía, y por representantes institucionales de las comarcas de Ortegal, Arousa-Barbanza, Cemat, de la Reserva da Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras co Mandeo, el Consorcio de Turismo de A Coruña y Turismo de Galicia. También asistieron los diputados provinciales María Muíño, Antonio Leira y José Manuel Pequeño.









Elaboración





En la elaboración de los platos que se ofrecieron durante la degustación participaron los cocineros Iván Domínguez, Javier Freijeiro, Moncho Bargo, Antonio Amenedo y Pablo Pizarro. “Neste momento, temos a sorte de contar cun elenco de cociñeiros e cociñeiras que están facendo unha cociña con carácter, que bebe da tradición pero que a transforma nunha oferta de alta cociña” expuso Xosé Regueira.



En este sentido, el vicepresidente provincial indicó que “no ranking das estrelas Michelín cada vez hai máis referencias galegas e máis referencias da provincia da Coruña, polo que podemos considerar a gastronomía do noso territorio como un produto turístico de alto nivel”. La presentación estuvo conducida por el actor y guionista coruñés, Manuel Burque que, con un estilo irreverente e humorístico, jugó con los tópicos sobre la gastronomía gallega y presentó, uno a uno, tanto las recetas preparadas como los profesionales que se encargaron de ellas, siempre con productos de las comarcas de la provincia de A Coruña.



El showcooking consistió en la elaboración, explicación y degustación de cuatro recetas, desde el berberecho de Noia hasta cítricos e salicornia pasando por un repolo de Betanzos á brasa; y arroz de galiña piñeira, También soreprendieron con un requeixo da Capela con mazá asada y biscoito de leituga de mar.