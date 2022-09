Denuncian tres vertidos en un solo día pero en áreas distintas de Betanzos

Tres vertidos ilegales en un mismo día pero en áreas distintas de Betanzos. Es lo que denuncian los vecinos y para lo que el BNG exige información y respuestas al Gobierno de María Barral.



En cuanto a las circunstancias de los incidentes señalados, se desconoce su origen pero el incremento de casos en los últimos años es algo que inquieta a los residentes, especialmente a los del rural y no solo en municipio, sino en todo el entorno de As Mariñas.



Los tres constan en la relación de asuntos varios de los que se dio cuenta en el pleno municipal del pasado del 29 de agosto, pero sin que entonces de aportasen más datos, según indica el BNG.



Los nacionalistas advierten de que, según consta en la documentación del propio Ayuntamiento de Betanzos, “producíronse tres verteduras en lugares diferentes do concello no mesmo día de agosto das que non se deu información” a pesar de solicitarla en la última sesión, la correspondiente a agosto de 2022.



La portavoz nacionalista, Amelia Sánchez, aseguró que “na relación de decretos da que se deu conta na mencionada sesión plenaria aparecen escritos tres decretos que fan referencia a verteduras no noso concello” y, en concrero, “trataríase de verteduras de residuos no entorno do polígono ou zona industrial do Peirao de Betanzos, no Monte Aberto de Piadela e en Montellos”.



Los nacionalistas solicitaron el informe completo que recoge los datos relativos a estos vertidos, así como las áreas afectadas, “tanto terrestres como marítimas ou fluviais”, dónde estuvo su origen y si se dio aviso al Servicio de Protección de la Natureza (Serpona) de la Guarda Civil.