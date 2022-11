Denuncian a Galiza Nova por colocar adhesivos en la fuente de Diana Cazadora de Betanzos incumpliendo la ordenanza de limpieza

El Ayuntamiento de Betanzos denunció a Galiza Nova por colocar adhesivos en la fuente de Diana Cazadora "incumprindo así a ordenanza de limpeza".





Una denuncia que, según indicaron los responsables municipales, cursó la propia Policía Local de Betanzos tras realizar un informe de una acción "na que se atenta contra a escultura con pegatinas co anagrama de Galiza Nova e o lema "as rúas e as festas tamén son nosas" que derivará en la incoación de un expediente por parte de los servicios jurídicos del municipio que determinará la sanción.