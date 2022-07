‘Curtis na Lembranza’ 2022 evoca la llegada del tren en 1875 y el acto de apertura de la estación en 1883

A Asociación de Comerciantes de Curtis presentó la sexta edición de ‘Curtis na Lembranza-As Feiras de 1900”, que se celebrará los días 30 y 31. El evento, con el que colabora el Ayuntamiento de Curtis, estará dedicado este año “á chegada do tren ao pobo, en 1875, coa apertura do tramo Coruña-Lugo e á inauguración da estación Curtis-Estación por Alfonso XII no ano 1883”.



Como novedad, dentro de la agenda de este año se incluirá la primera edición del concurso de empanadas caseras con el que se repartirán un total de 225 euros en premios, informó el Gobierno de Javier Caínzos.

Toda a información se puede consultar en las redes sociales de la Asociaicón de Comerciantesy del Ayuntamiento de Curtis.