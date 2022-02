Un centenar de niños de la comarca herculina participa en la campaña de esquí de la Diputación

La Diputación de A Coruña continúa desarrollando su campaña de Esquí 2022. Este fin de semana un centenar de niños de Arteixo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo y Sada visitaron la estación invernal de Valgrande-Pajares (Asturias).





Esta es la cuarta expedición a la nieve, dentro de la campaña provincial, y en ella participan jóvenes de once a quince años de edad de la comarca coruñesa. “Con esta proposta pretendemos que a rapazada da provincia da Coruña poida iniciarse ou perfeccionar as súas habilidades no esquí con monitores profesionais, ao mesmo tempo que participan noutras iniciativas deportivas e culturais organizadas de xeito complementario”, indicó la diputada de Deportes, Cristina Capelán.





El área de Deportes de la Diputación organiza hasta el 21 de febrero de este año diversos viajes a la estación de Valgrande-Pajares para impulsar la práctica del esquí entre los jóvenes de los municipios coruñeses. Este año participarán un total de 600 niños y niñas de la provincia, cien más que en la edición previa.





Por otra parte, la Diputación de A Coruña anunció esta semana la convocatoria de 45 becas de 3.500 euros para deportistas de la provincia que destaquen en competiciones federadas de ámbito internacional, nacional y regional.