Carral inicia las obras de mejora de la seguridad en A Ponte da Brexa

Carral inició esta semana las obras para mejorar la seguridad en A Ponte da Brexa, ampliando la plataforma,lo que permitirá ganar espacio para los vehículos y los peatones.



Debido a la ejecución de estas actuaciones se cortó el tráfico entre Sergude-Cañás-Sergude. Desde el Ayuntamiento de Carral pidieron disculpas a los usuarios y usuarias de la vía que se puedan ver afectados.

El alcalde de Carral, Javier Gestal, destaca: "Por fin conseguimos desbloquear esta obra tan agardada, que beneficiará a vehículos e tamén aos peóns”.

También explica que “o retraso que houbo foi debido a problemas no desenvolvemento do proxecto, pola falta nun primeiro momento dun estudo xeotécnico e por falta do cálculo de resistencia”.