El BNG se moviliza por una Vía Ártabra al servicio del “conxunto da comarca” de A Coruña

Una Vía Ártabra al servicio de la comarca de A Coruña. Esta es la reivindicación que el BNG trasladará, a través de mociones, a los ayuntamientos del área metropolitana y a la Diputación Provincial, a las que se sumarán otras iniciativas tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso de los Diputados, en Madrid.



Los nacionalistas, que no descartan movilizaciones “se o PP non muda a súa postura”, se alinean así con el Gobierno de Cambre y cuestionan la actitud del Ayuntamiento de Oleiros.



Para el BNG, la alternativa que sostiene la Xunta y que comparte el municipio oleirense “rompe os consensos previos sobre o seu trazado” y es “contraria de raíz a súa concepción orixinal” como vertebradora de la comarca y “vector de cohesión social e territorial” para “ser unicamente unha infraestrutura ao servizo dun urbanismo especulador praticado polo lobby inmobiliario do ‘pacovazquismo’ que opera a día de hoxe no interior de Oleiros”, resumieron desde el BNG.









Cuestión “de Estado”





El responsable de la organización nacionalista en la comarca coruñesa, Dani Carballada, definió la Vía Ártabra como una infraestructura vital para la ciudad y su entorno, como “unha cuestión, para nós, ‘de estado’ que debera ser plantexada e debatida na esfera pública con participación e transparencia” y, en esta situación, “resulta vergoñenta a posición de Alternativa dos Veciños, unha forza teoricamente de esquerdas, que non dubida en aliarse co PP para defender, non nin sequer uns teóricos intereses privativos e particulares de Oleiros, senón os interese económicos dunha clase empresarial parasitaria do poder político e as institucións públicas que están a inzar de urbanizacións o interior da península das Mariñas”.





“O partido tamén se xoga, para a nosa xa completa desgraza, en Madrid”, señaló la diputada Mercedes Queixas





En un acto convocado en las inmediaciones de la conexión de la Vía Ártabra con la N-VI, tanto los responsables comarcales como la diputada autonómica Mercedes Queixas, indicaron que “fronte ao ruido, a demagoxia e o insulto, o nacionalismo pon enriba da mesa propostas, argumentos e vontade de diálogo” y “fronte a quen non deixa de acumular sentencias xudiciais en contra cun uso partidista das institucións, fai unha aposta decidida pola transparencia e a participación” para evitar “que se consume unha desfeita que hipoteque o futuro da comarca da Coruña”.



En cuanto a las mociones, la intención es que cada uno de los actores se exprese y se “expoñan os argumentos e as razóns e calen a demagoxia e as descalificacións”, en Galicia y en Madrid. “Porque o partido da Vía Ártabra tamén se xoga, para a nosa xa completa desgraza, en Madrid”.



Así, instan al PSOE y a Unidas Podemos a que no autoricen el enlace en A Gándara, que consideran “pensado para instalar cabinas de peaxe para negocio duns poucos e hipoteca de case todos” y a “parar os pés a un PP que traballa ao servizo de Audasa”, añadió Queixas.