El BNG insta al Gobierno de Betanzos a reclamar mejoras en el transporte ferroviario

El BNG instó al Gobierno de Betanzos a reclamar “melloras no servizo ferroviario na cidade e na súa comarca”, dentro de la campaña “Queremos Tren”.





Los nacionalistas indicaron que “defendemos unha mobilidade que responda ás necesidades da nosa veciñanza, que una Betanzos cos concellos da nosa comarca natural e coas cidades da Coruña e Ferrol”, expuso su portavoz, Amelia Sánchez. “





“É necesaria –continuó– a modernización do trazado ferroviario entre Ferrol e A Coruña, contemplando a electrificación e dupla vía e a construción do bypass de Infesta para favorecer o emprego do ferrocarril en toda a zona urbana A Coruña-Ferrol, acurtando tempos de viaxe entre as dúas cidades e articulando a comunicación entre os diferentes concellos da nosa comarca”, indicó Sánchez.





Otra de las demandas que plantearon es la restitución de los apeaderos abandonados.