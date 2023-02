El BNG insiste en que la regeneración de la Praia Grande de Miño no es suficiente

El BNG de Miño mostró su satisfacción por los avances en la regeneración de la duna de la Praia Grande de Miño, pero insistió en que "non é abondo". “Pensamos que este proxecto é un avance no bo camiño, e polo tanto positivo, pero non é abondo. Na zona, seguimos tendo as Marismas do Baxoi sen ningún tipo de protección, en catro anos o goberno local non avanzou nada nin no ENIL nin na solicitude da inclusión na Rede Natura, nunha zona que sofre unha alta presión urbanística -como vemos co proxecto da urbanización de Monte Piñeiro- e turística”, explicó el portavoz y candidato a la Alcaldía del BNG, Alberte G. Nicolás.

Desde el Bloque se alegran de que se tenga en cuenta la opinión de la Confradía de Miño en este proyecto y recordaron que en abril del año pasado registraron una iniciativa en el Congreso preocupándose por el impacto de la actuación en el banco marisquero. “Alegrámonos de que se avance na rexeneración da duna, mais esiximos ao goberno que avance na protección ambiental da zona e que tome decisións para preservar este espazo a carón da praia Grande”, certifican los nacionalistas.