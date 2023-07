El BNG de Betanzos pide ayuda para la economía local tras saber que no habrá Globo en San Roque

El BNG mostró su tristeza después del anuncio de la Fundación Globo de San Roque, de que no va a haber Globo en las fiestas de este año. “O Globo é un patrimonio de todos e todas e un símbolo de Betanzos. Lamentamos que este ano non sexa posíbel o seu lanzamento e esiximos ao goberno local que explique os motivos que levaron a que este ano non vaiamos ter globo”, indicó Amelia Sánchez, portavoz del BNG.



“O Globo de Betanzos é un símbolo que debe unir a todas as betanceiras e betanceiros e que ten que quedar fóra de ataques políticos. Lamentamos a mala fe e as mentiras coas que persoas do entorno do grupo político do PP e da dereita betanceira están buscando confundir e crear crispación social en Betanzos, o cal é un acto de absoluta mesquindade e de grave irresponsabilidade”, añadió la portavoz nacionalista.



“A familia Pita, a Fundación Globo de Betanzos e o goberno local teñen a obriga de explicarnos a todas as veciñas e veciños porqué este ano non imos ter globo, agardamos que se encontre unha solución a esta situación que garanta que no futuro Betanzos vai recuperar o seu Globo”, insistió Amelia Sánchez.



Desde el BNG recordaron que en su momento estuvieron en contra de la creación de esta fundación, que se aprobó en el Pleno con el apoyo de PP y PSOE, por los problemas legales y operativos que le veían y que respaldaban los informes de secretaría e intervención.

Explicaron que “até o momento só o goberno local e os Pita tiñan representación no padroado da Fundación e polo tanto son os que teñen a información e deben explicar que está pasando. A pesar que desde o BNG engadimos no acordo de investidura que todos os grupos da corporación tiveramos representación do padroado, para democratizar e facer máis transparente o seu funcionamento, polo momento a presenza dos representantes dos grupos da oposición non se produciu e como consecuencia non fumos convocadas a ningunha das reunións do padroado da Fundación Globo de Betanzos”.



El BNG pide que se estudien ayudas para compensar el impacto sobre la economía local. “A hostalería local sufriu o mes pasado o impacto do corte de auga pola pandemia de gastroenterite e agora, vai sufrir un impacto importante pola supresión do Globo este ano, que o evento máis importante das festas. O goberno local, como xa pedimos para a crise provocada polo brote de gastroenterite, ten que estudar unha liña de axudas para compensar a hostalería e negocios locais que están nunha situación moi complicada”, concluyó la portavoz del BNG, Amelia Sánchez.