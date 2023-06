Betanzos urge a la Xunta a analizar si el virus está en aguas del Mendo

¿Cómo llegó el ‘norovirus’ a la red de abastecimiento de Betanzos? De momento, se desconoce el origen pero los últimos análisis realizados por la concesionaria apuntan al Mendo. De ahí que la alcaldesa, María Barral, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que detalló, por orden de acontecimientos, la información de la que dispone el municipio en relación con el brote de gastroenteritis que afecta a la ciudad desde hace más de diez días, apremiase a Augas de Galicia, con competencias e esta materia, a apurar las analíticas del río, del que se abastece Betanzos. “Eu non me atrevo a dicir que o virus está no río nin que non, pero entendo que hai que tomar mostras para confirmalo ou descartalo”, insistió María Barral.



En su exposición, la mandataria municipal indicó que la concesionaria completó la desinfección de su red de agua tras casi medio millar de casos entre sus vecinos y que está a la espera de confirmar que el virus ha desaparecido de su sistema, pero urge a aclarar si está en el río, pues de lo contrario ¿De qué serviría una desinfección exhaustiva de los depósitos si se vuelve a captar agua con ‘norovirus’ del Mendo?

Números

Los casos empezaron hace diez días, si bien no se detectó el virus en el agua hasta el viernes por la noche, cuando la Consellería de Sanidade ordenó restringir el consumo tras encontrar ‘norovirus’ tanto “na saída do depósito de cabeceira como no da zona nova, e nunha billa das tres das que toman mostras”, expuso Barral. También en la Fonte da Condesa, que se nutre de un manantial natural, según indica el Ayuntamiento de Betanzos.



El “plan de limpieza y desinfección de la red” establecido por el municipio en coordinación con la concesionaria se desarrolló en cuatro etapas y con la “máxima rapidez”, aseguró la regidora, que detalló cada una de ellas: una primera de desinfección “do pozo de captación e do depósito de auga bruta”; una segunda en la que se desinfectó la red tanto en el casco histórico como en el resto del casco urbano; una tercera que se extiende por los núcleos rurales, y una cuarta que se centra en la limpieza exhaustiva de todos los depósitos y que, de acuerdo con la información aportada, se completó este martes, día 6. Ahora, lo que procede es tomar muestras en distintos tramos, tanto en los que se detectó virus como en los que no, y ratificar que la red “está limpa e desinfectada”, dijo Barral.



Sin embargo, la alcaldesa afirmó que el sábado de noche la concesionaria trasladó tanto a Sanidade como al Ayuntamiento de Betanzos que sus analíticas confirmaron “a presenza de norovirus na captación do río, e resultados negativos na saída”, con lo que se insta a la Xunta a verificar si el virus sigue en el Mendo.



Desde la Xunta señalaron que se tomaron las muestras para constatar si el virus ha desaparecido y se está a la espera del resultado de estas analíticas, pero la competencia del servicio de agua es exclusiva y "responsabilidad" de Betanzos.

La alcaldesa en funciones, María Barral, durante su comparecencia en el Edificio Archivo | Patricia G. Fraga

"Que se ensañen contra min o que queiran, pero que non xoguen cun tema tan serio", denunció María Barral

María Barral, que agradeció a los vecinos su comportamiento estos días en el cumplimiento de las normas establecidas, mostró su malestar con la campaña iniciada en redes sociales con informaciones incorrectas en relación con el brote de gastroenteritis y su gestión por parte de los responsables municipales porque “estamos a falar dun tema serio, dun problema de saúde pública”. En este sentido, aclaró que “non estamos en alerta sanitaria” y todas las medidas señaladas por las autoridadesse trasladaron a la ciudadanía, a la que volvió a solicitar “que se manteña a calma”.



“Estes días pasáronse demasiadas liñas vermellas ao utilizar un tema de saúde pública para ensañarse coa miña persoa, e eu só quero dicir que todas as opinións son respetables nun estado democrático e que se ensañen contra min o que queiran, pero que non se xogue cun tema tan serio como o da saúde e que agora mesmo prepocupa a tanta xente en Betanzos”.

BROTE COLABORACIÓN Segunda reunión entre Sanidade y Betanzos

Este miércoles se celebrará una segunda reunión de trabajo en Santiago, con asistencia de responsables de Sanidade de la Xunta y del Ayuntamiento de Betanzos. En relación con esta colaboración con la administración autonómica, Barral incidió en que, en materia sanitaria, en la que no se tienen competencias, se siguieron todas las indicaciones dadas por Sanidade y que, en relación con la salud, la propia Xunta les indicó que derivasen cualquier consulta a Sanidade. ABASTECIMIENTO Continúan el reparto de garrafas y las cisternas

Desde el día 30, Betanzos reparte agua embotellada entre los vecinos de más de 75 años, además de las tres cisternas con agua potable emplazadas en tres zonas de la ciudad: la plaza de García Irmáns, O Carregal y Bellavista. Además, la alcaldesa aseguró que, aunque lo primero es solucionar la situación actual, en cuanto se restablezca la normalidad se analizarán las consecuencias y se tomarán medidas, e incidió en que, teniendo en cuenta que no se está prestando el servicio, es de sentido común que no se cobre el recibo a los vecinos de Betanzos. ESTAFA Alerta por llamadas telefónicas con información falsa

La alcaldesa en funciones advirtió a la población de que la administración municipal ha sido alertada de una posible estafa a través de llamadas telefónicas a domicilios particulares en las que se asegura que contactan “en nome do Concello de Betanzos para ir a realizar analíticas da agua e levarlles un regalo”. La regidora instó a los vecinos a no hacer caso de estas llamadas, que nadie del municipio les va a llamar para hacer analíticas que, si se hace, tanto la concesionaria como Sanidad irán debidamente acreditados.