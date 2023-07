El Globo de San Roque no volará en Betanzos

Imposible el acuerdo para 'salvar' el Globo de San Roque. Un mes y un día para la Festividad de San Roque. El ‘Día de Betanzos’. El que esperan todos y cada uno de sus ciudadanos, independientemente de su emplazamiento, de su ideología o condición, unidos por un sentimiento que no entiende de disputas como la que ha obligado a suspender la elevación del Globo de San Roque. El Globo de Betanzos.

En los últimos días se convocaron varias reuniones para analizar la situación, entre los responsables municipales y los sucesores de Claudino Pita, representados unos y otros en el Patronato de la Fundación Globo de San Roque, constituida con la intención de “conservar, custodiar y divulgar el ingenio creado por Claudino Pita Pandelo y conservado por sus sucesores depositando todos los derechos existentes al respecto en ella”, que se encargará también de su elevación según lo estipulado por su artífice: en Betanzos, desde Santo Domingo, como ofrenda al santo, el 16 de agosto, minutos antes de las 00.00 del 17. Pero ambas se cerraron sin acuerdo y, por primera vez desde 1970, el aerostato no subirá al cielo por no alcanzarse un entendimiento entre las partes, ahora integradas en la Fundación Globo de San Roque.



La incertidumbre se había instalado en la ciudad y los vecinos no escondían su malestar, que muchos canalizaron a través de las redes sociales exigiendo explicaciones sobre el Globo 2023.



No es la primera vez que el Globo de San Roque no cuelga de Santo Domingo un 16 de agosto, pues no se soltó durante la Guerra Civil ni en los años del covid-19. Pero tampoco en 1970, cuando no se alcanzó un acuerdo entre los Pita y la Comisión de Fiestas de San Roque. Entonces se optó por tratar de sustituirlo por “una espectacular sesión de fuegos de aire y plaza que tendrá su culminación en la quema de la monumental fachada y la batalla aérea”.