Betanzos sitúa el inicio de la rehabilitación del Mosteiro de Donas en la tercera semana de enero de 2022

El Ayuntamiento de Betanzos contempla el inicio de las obras para recuperar el antiguo Mosteiro de Santa María de Donas, en As Casas, después de la Festividad de Reyes. Es decir, alrededor de la tercera semana del mes de enero, de acuerdo con los cálculos del Gobierno de María Barral.



En los mismos días también comenzarán, en esa misma zona de la ciudad, las actuaciones para construir el nuevo colector de la calle de Manuel Bartolomé Cossío, una de las una de las obras “máis importantes” en materia de saneamiento para la ciudad “dado que con ela pretendemos evitar o risgo de vertidos ao río Mendo ao seu paso polo núcleo urbano”, indicaron desde Betanzos,



En cuanto al Convento de Donas, a pesar de los retrasos –era una de las intervenciones anunciadas para celebrar el 800 Aniversario en 2019– la rehabilitación tratará de “devolverlle a vida a unha peza singular, o dereito a ser usado e entendido como espazo público”, explicó hace unos días la alcaldesa, María Barral.



Estas obras, reivindicadas durante años por los vecinos, alcanzará los 372.700 euros de inversión, que asumirán la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos, siendo la aportación municipal de más de 200.000.









Singular





La de Santa María de Donas, considerada la construcción más antigua de la ciudad, “será unha intervención singular, unha aposta por recuperar o patrimonio para uso da veciñanza, un inmoble que será un referente polo que significa para Betanzos”.



En este sentido, la propuesta técnica aspira a conseguir que el espacio sea atractivo no solo por sus dimensiones, sino también por su valor, incidiendo en que la rehabilitación tratará de rescatarla esencia, lo “que a construción representou na contorna e para as xentes daquela época, que dote de carácter ao conxunto sen alterar o volume e o revalorice” para uso ciudadano, especialmente para los residentes en As Cascas.



Los criterios de la intervención serán conservar todo o que se reconoce como elementos propios de la edificación conventual y eliminar os aditamentos que con el tiempo se le han ido añadiendo y que se encuentran en ruina, es decir, “manter testemuños das diferentes épocas e usos que tivo o monumento; devolver ao conxunto a posibilidade de uso, e completar o existente cos servizos necesarios, distinguindo claramente unha nova edificación da antiga, resume el Ayuntamiento de Betanzos.



En cuanto a los usos, se pretende responder a las necesidades de los vecinos y, en este sentido, se contempla la creación de espacios donde las actividades de ocio, estudio, exposición y convivencia se puedan desarrollar creando un centro sociocultural con dos salas de usos múltiples, sin olvidarse de “monumentalizar” y hacer reconocible el valor histórico del Mosteiro de Donas.