Betanzos sigue sin fecha para volver a la normalidad tras siete días ‘sin agua’

Una semana desde que Sanidade, alertada por los casos de gastroenteritis diagnosticados en la ciudad en solo unos días, acordó restringir el consumo de agua de la traída en todo Betanzos. Una semana y sin fecha para que los vecinos, que siguen acudiendo a diario a abastecerse en las tres cisternas instaladas en O Carregal, Bellavista y la García Irmáns, puedan volver a la normalidad sin miedo al ‘Norovirus’.



El viernes de noche, la Xunta confirmó que este virus era el causante de la situación y que su origen estaría en alguna “vertedura urbán ou augas negras ao río, na zona de captación e que chegou á planta potabilizadora”, apuntaron entonces desde Betanzos.



El mismo viernes, la concesionaria inició la desinfección de toda la red mediante “unha limpeza exhaustiva e hipercloración da auga” y, de la misma manera, intensificó los “controis analíticos na captación e na rede de distribución”, según lo acordado en el encuentro a tres mantenido en Santiago entre representantes de la empresa, de la Xunta y del Ayuntamiento de Betanzos.

Como medida adicional, a la espera de conocer los resultados de las últimas analíticas, “recoméndase extremar e reforzar as medidas de hixiene persoal, especialmente o lavado de mans e a limpeza de superficies, e as persoas afectadas de gastroenterite deberán absterse de manipular alimentos”, trasladó la Xunta.



Tanto en el centro de salud como en las farmacias insisten en que el virus debe estar remitiendo a tenor de las consultas y de la venta de suero, que continúan en descenso después unos días “complicados”, algunos “para olvidar”, indicaron desde Betanzos.

Explicaciones

La concesionaria del servicio de agua, consultada por este diario sobre cuáles eran sus previsiones para restablecer la normalidad en la capital brigantina, aseguró que “no tenemos novedades a día de hoy y no podemos confirmar fecha hasta el momento”, aunque “esperamos poder tenerla pronto”, señaló una portavoz de Viaqua.



Los responsables municipales instaron a la empresa a que “se elabore de forma urxente un informe sobre esta situación que recolla as explicacións que teña que dar a empresa concesionaria de por que non se detectou, e cales foron, a pesar do tratamento ao que é sometida a auga diariamente, as causas que fixeron que o virus chegase á rede”, sostuvo la mandataria, que añadió que “a partir de aí o Concello de Betanzos actuará en consecuencia”, manifestó María Barral.



Los afectados, que habían convocaron un acto de protesta en el palco de la música, decidieron aplazarlo a mañana miércoles, día 7 de junio, a las 20.30 horas.