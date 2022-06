Betanzos revive las rutas por el Mandeo en la “Diana Cazadora”

El Ayuntamiento de Betanzos confirmó que este verano se reactivarán las rutas turísticas en la embarcación municipal “Diana Cazadora”. Una actividad que se canceló en 2020 y 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria y que, dentro de la nueva normalidad, volverá con dos usos distintos a partir del día 18.



En esta ocasión, el municipio establece, por una parte, que las asociaciones de la ciudad podrán reservarla para sus actividades y encuentros los viernes, sábados y domingos y, por otra, que vecinos y visitantes la usarán para desplazamientos por el río Mandeo, con horarios que dependerán de las mareas, dos días a la semana, a excepción de los de la Feira Franca Medieval, y del 14 al 25 de agosto coincidiendo con el San Roque. Así, la embarcación saldrá todos los martes y jueves desde el Paseo da Tolerancia.



Durante el recorrido, de aproximadamente noventa minutos, los asistentes conocerán aspectos de la fauna y flora, la historia de la ciudad vinculada al río; el cultivo del vino y distintos aspectos de la Reserva de la Biosfera de As Mariñas e Terras do Mandeo, hasta el campo de Os Caneiros. La embarcación dará la vuelta sin parar en el campo, ya que no está incluida la visita al espacio donde se celebran las conocidas romerías fluviales de Betanzos.



Los interesados deberán dirigirse a la Oficina de Turismo para cumplimentar la inscripción y abonar –en efectivo– las cuotas de las actividades, cuyo precio es de 5 euros para adultos y 1 para niños y niñas desde 4 años a 12.



La capacidad máxima de cada desplazamiento será de 55 personas y, para realizar el viaje se precisa un número mínimo de 10.



Asimismo, durante los próximos tres meses se desarrollarán también varias visitas al casco histórico ante la demanda que tiene esta actividad, los 15, 22 y 29 de julio; 5, 12 y 19 de agosto y, el septiembre, una, el día 10.