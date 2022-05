Betanzos recupera tras setenta años el vallado original del estanque del Retiro de El Pasatiempo

El Pasatiempo y cualquier actuación a su alrededor siguen siendo sinónimos de sorpresa, y aunque a veces no son agradables, esta vez esta última ha sido de lo más vivificante, porque permitirá recuperar uno de los elementos originales de la Huerta de Don Juan. En concreto, la barandilla de hierro y algunas de las pilastras que la sostenían, halladas en el pazo de Armuño. Porque todos sabían que la verja de la Entrada de los Leones estaba allí, en San Juan de Lubre, pero hasta hace unos meses nadie sabía que sus anteriores titulares también habían adquirido estas piezas para adornar los exteriores del inmueble, uno de los más antiguos de Bergondo. Ahora, tras el acuerdo de los actuales propietarios, volverán a su sitio, a Betanzos.





Así lo anunció la alcaldesa, María Barral, después de mantener un encuentro con sus representantes, con los que recorrió el área de actuación y de los que destacó “su colaboración y generosidad” a la hora de permitir, primero, utilizar el tramo de barandilla original colocada en el pazo en torno a 1950 para “hacer un molde y poder así reproducir la con el diseño original”, y ahora, con la donación de diversas piezas de este mismo cierre, que está en desuso en el pazo, y otros elementos, para “que sean repuestos en el Estanque del Retiro”.





Así, se retirará la instalada durante la reconstrucción del espacio y que no tiene parecido con la original”, apuntó Barral.





Visitas

En su visita al espacio donde se desarrollan las obras, la alcaldesa destacó el avance de la intervención, especialmente en el templete central, y como “en pocas semanas se aprecia esa mejora sustancial en los elementos que lo conforman”, y aprovechó para anunciar la intención de abrir las terrazas superiores dentro de unas semanas “para que muchos profesionales que trasladaron al propio Ayuntamiento de Betanzos su interés en poder apreciar el avance y la manera en la que se están desarrollando puedan hacerlo”, añadió Barral quien matizó que, en cualquier caso, “se realizará en coordinación con la empresa” que acomete las actuaciones y la dirección de esta primera restauración de El Pasatiempo.





En este sentido, la intención es también abrirlo a los ciudadanos interesados en conocer cómo se realizan las obras “organizando visitas a zonas restringidas que permitan ver como se acometen los trabajos”, añadió la alcaldesa antes de incidir en la oportunidad de que una actuación así, que marcará un antes y un después en El Pasatiempo, “quede en el recuerdo de todos los vecinos que deseen ver el antes y el después” y que estén interesados en comprobar in situ “cómo se ejecuta un proyecto para el que se destinan importantes partidas económicas” tanto por parte del Ayuntamiento de Betanzos como de la Diputación Provincial.





O aspecto do estanque vai ser practicamente igual” que el diseñado por Juan García Naveira







El arquitecto Xan Casabella y la restauradora Uxía Aguiar, dos de los expertos que intervienen estos días en El Pasatiempo explican cómo se está actuando en el área, “a máis complexa”, y destacan la importancia de la cesión de las piezas halladas en Armuño. “Os donos ceden todos os elementos que eles non están usando, e dos demáis permitiron facer uns moldes para poder colocar unhas réplicas, co que tras a restauración, o aspecto do Estanque do Retiro será practicamente igual co orixinal”, diseñado por Juan García Naveira.





En concreto, se recrearán las pilastras y la barandilla, utilizadas en el pazo tanto como cierre de un estanque y como protección de una escalera, aunque algunos elementos se encontraron en un cobertizo, sin uso y sin que los actuales dueños conociesen que eran parte de El Pasatiempo de Betanzos.