Betanzos recupera las rutas en la ‘Diana Cazadora’ tras adjudicar el servicio de conducción

Como cada verano –más aún si coincide con un ascenso de las temperaturas en la comarca– la ciudad se asoma al Mandeo. Este año, tras los amarres obligados de 2020 y 2021, también la embarcación municipal ‘Diana Cazadora’ navega cada día por el río, pero con dos usos distintos y un itinerario común, entre A Ponte Vella y Os Caneiros. Así, los viernes, sábados y domingos se reserva para las asociaciones y colectivos de Betanzos. Los martes y los jueves, con horarios que dependerán de las mareas, se destina a las rutas turísticas que, durante una hora y media, acercarán a los participantes a la flora y la fauna de este espacio, a la historia de la ciudad vinculada a sus cauces; al cultivo del vino y distintos aspectos de la Reserva de la Biosfera As Mariñas-Mandeo. Entre el embarcadero de A Tolerancia y el de Os Caneiros, donde no atracará ya que la visita al campo donde se celebran las conocidas romerías no está incluida en la oferta de Turismo de Betanzos.

Los interesados deberán dirigirse al Edificio Archivo (Liceo), cubrir la inscripción y abonar las cuotas de las actividades, marcadas en 5 euros para adultos y en 1 para niños de cuatro a doce años, según informa el Ayuntamiento de Betanzos. La capacidad máxima del viaje será de 55 personas y, para salir de A Tolerencia, se precisa un número mínimo de 10.

Contratación

Con la idea de realizar estas rutas turísticas y ceder la embarcación para actividades sociales de los distintos colectivos ciudadanos, la Junta de Gobierno de Betanzos acordó adjudicar a la empresa Oxígeno Gestión SL el contrato menor de servicios para el mantenimiento, limpieza y conducción de la ‘Diana Cazadora’, por importe de 18.004, 80 euros y una duración de tres meses, desde el pasado 15 de junio hasta el próximo 15 de septiembre de 2022.

Antes de la crisis del coronavirus, la embarcación realizó una veintena de salidas, tanto en 2018 como en 2019 y, en este sentido, desde el Gobierno de Betanzos defendieron esta contratación por “o atractivo turístico que supón para a cidade, o mantemento dunha tradición e a repercusión económica que conleva”, recoge el acuerdo, de 10 de junio de 2022.

‘Monumental’

Hasta el 10 de septiembre, y ante la demanda de los últimos años para esta actividad, también se realizarán varias visitas guiadas al casco histórico con el título “Betanzos Monumental”.

La próxima es este viernes, día 29 de julio, y también se organizaron para el 5, 12 y 19 de agosto y para el 10 de septiembre, siendo necesario inscribirse previamente en la Oficina de Turismo, o bien en el correo electrónico turismo@betanzos.gal o en el 981 776 666, donde también informan a los interesados de los detalles de unas rutas que parten de las mismas dependencias donde se anotan los participantes a las 11.30.