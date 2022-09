Betanzos reclama una solución para los niños de Bellavista sin servicio de transporte escolar

El Ayuntamiento de Betanzos solicitará a la Xunta que refuerce el transporte escolar para que todos los alumnos que residen en el entorno de Bellavista puedan disponer de este servicio este curso 2022-2023 .



El Gobierno de María Barral pedirá que se realice una reorganización del servicio con el fin de que los casi veinte alumnos que ahora no tienen transporte escolar “lo puedan tener a lo largo del curso” y se garantice para los que ahora disponen del servicio mientras su plaza no se cubre por algún alumno cuya parada esté antes que la de Bellavista. Un área que está en el límite de los dos kilometros de distancia con el centro y que, por tanto, los alumnos que residen en ella no tiene derecho a utilizar el autobús, pero que sí “se dio servicio dada la cantidad de alumnos y para facilitar la llegada al colegio puesto que tienen que cruzar todo el casco urbano de Betanzos”.



Hasta ahora, los alumnos utilizaban el servicio de transporte que traslada a escolares de Coirós a Betanzos, pero para este curso el número de plazas libres se redujo por los alumnos que suben en paradas anteriores a la de Bellavista.