Betanzos reanuda las obras de la calle de Santa María en el extremo opuesto a donde se halló la gruta subterránea

Después de inspeccionar el tramo de calle en que el martes se encontró lo que se supone uno de los túneles subterráneos existentes en la ciudad, el Ayuntamiento de Betanzos y la Dirección Xeral de Patrimonio acordaron reanudar las obras previstas en el otro extremo de Santa María.



Además, técnicos de ambas administraciones analizaron el acceso a la gruta para definir las actuaciones que se acometerán a partir de este momento y que estarán centradas en documentar el hallazgo y en dictar las medidas de protección necesarias para asegurar el túnel antes de continuar con las obras iniciadas, de lo que se encargarán desde la Xunta. Así, “tan pronto se adopten estas medidas y tengan el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio, se reanudarán los trabajos en el tramo donde se realizó el hallazgo”, apuntaron desde el Ayuntamiento de Betanzos.



El primer teniente de alcaldesa y responsable municipal de Obras e Servizos, Diego Fernández, explicó que la intervención se adaptará a los indicaciones de la Xunta y que todas aquellas actuaciones que tenga que desarrollar se realizarán “lo antes posible con el fin de que esta situación retrase lo menos posible las obras de la calle de Santa María”.



En este sentido, agradeció la colaboración del departamento autonómico y de los técnicos que se desplazaron a Betanzos y la buena disposición y sintonía entre las dos administraciones para “definir las actuaciones para proteger lo que parece ser una de las grutas o pasadizos subterráneos del casco histórico”, de los que apenas se tiene conocimiento en cuanto a situación exacta, características, dimensiones o estado, aunque se sabe que son varios y en distintas calles, como O Alfolí, O Cristo o Rúa Nova.









Cautela

En cualquier caso, las obras se reanudarán con la máxima cautela ya que, aunque en principio la gruta no pasaría por el extremo opuesto al que se encontró, “al no disponer de más datos ni tener una aproximación de por dónde puede prolongarse, se pidió a la empresa que las obras se desarrollen con suma cautela para, como fue el caso del martes, de aparecer un nuevo tramo que este no se vea dañado”, manifestó Fernández.



Esta ‘ciudad subterránea’ siempre ha estado envuelta en misterio y, desde el Archivo Municipal de Betanzos y el Museo das Mariñas aportan documentos gráficos que lo alimentan todavía más, a la espera de conocer las conclusiones de los expertos, que se comprometieron a analizar su origen, que se antoja vinculado a el ‘azogue’ (mercurio) pero nunca confirmado a pesar de las prospecciones realizadas, al menos dos, en los siglos XVIII y XIX.











Uno de estos documentos gráficos son las imágenes tomadas en su día por Francisco Vales Villamarín de las dos placas de plomo encontradas en una de las galerías, en Paio Formoso. Cerraban una de las grutas, sellada en 1786.