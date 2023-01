Betanzos marca el año 2023 como el del inicio de la ‘segunda rehabilitación’ del Archivo

El Ayuntamiento de Betanzos intervendrá este año en el ala administrativa del Edificio Archivo

(Liceo). Así lo anunció la alcaldesa, María Barral, durante la recepción navideña celebrada hace solo unos días, y en la que apuntó a que el 2023 “también se harán realidad” otras actuaciones importantes para la ciudad, y que se acometerán con cargo a los Next Generation de la Unión Europea, como la modernización del mercado municipal, la construcción de nuevas infraestructuras o el aceleramiento de las obras de recuperación de El Pasatiempo.



La intención del Gobierno de Betanzos pasa por rescatar la esencia inicial del inmueble, construido en el siglo XVIII como sede del Archivo del Reino de Galicia, aunque nunca llegó a albergar ese uso a pesar de que éste era incluso parte del diseño, pues consta de siete naves abovedadas, una por cada provincia de Galcia. Durante decenios acogió el Liceo Recreativo de Betanzos, y de ahí la denominación por la que todavía lo conocen los vecinos, que en los 80 cuestionaron la rehabilitación llevada a cabo para convertirlo en el centro cultural y administrativo que es en la actualidad y que modificó por completo su disposición original, obra del ingeniero militar Feliciano Míguez y Pereira.



Los responsables municipales confían en que el proyecto, que deberá apostar por la eficiencia energética y la conservación del medio ambiente, pueda redactarse en los próximos meses, adjudicar las obras en el último semestre e iniciarlas en 2024. Las actuaciones, aunque se centrarán en el inmueble, también incluirán La Alameda, que ganará en accesibilidad, así como en la plaza de Galicia, en su día un espacio ajardinado, de acuerdo con las indicaciones iniciales del Ayuntamiento de Betanzos.

Polígono de Piadela

En otro orden de cosas, el BNG presentó una iniciativa plenaria para solicitar mejoras en la urbanización y en los servicios que ofrece el Polígono Industrial de Piadela “logo das queixas das persoas traballadoras e do empresariado”, expuso la portavoz nacionalista, Amelia Sánchez. Con todo, esta no es la primera que el BNG traslada estas reivindicaciones pero, al menos de momento, estas no han sido atendidas por el Gobierno de Barral.



Según expuso Sánchez, “nas pasadas semanas, tanto os propietarios como os traballadores fixéronnos chegar, unha vez máis, a problemática que afecta a boa parte do polígono: estradas co firme nun estado lamentábel e con numerosos baches; iluminación escasa e deficiente; escasa limpeza nas beirarrúas e nas beiravías e problemas para a xestión e a recollida do lixo” en Piadela. Los nacionalistas exigen una solución y “a mellora xeral no aspecto que presentan a zona industrial, así como o mantemento do mobiliario e dos servizos do Polígono de Piadela”.