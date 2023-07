Betanzos dice 'adiós' a la Reina de las Fiestas de San Roque

Adiós a la Reina del San Roque. En virtud del acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE y BNG que, entre sus compromisos, recoge la eliminación de cualquier 'evento sexista', el Ayuntamiento de Betanzos sustuirá las 'raiñas' por las de un 'representante maior' y un 'representante infantil', que serán elegidos por sorteo y para lo que se abre, a partir del lunes 10 de julio, una inscripción en la que podrán participar "calquera persoa, sexa cal sexa o seu xénero", a través de solicitudes "a título particular ou ben poderán ser propostos nomes a través de entidades" de Betanzos.



Lasa bases se publicará el lunes, al mismo tiempo que se abren las inscripciones, que se podrán tramitar a través de la web www.betanzos.gal en el apartado de 'Novas'. El plazo acabará el día 16 y el sorteo público, que será transmitido por las redes sociales municipales, será el día 17.

"Na elección poderá presentar candidatura calquera persoa ou grupo de persoas ou ben a título individual ou ben a través dunha entidade betanceira (club, asociación,....), sexa cal sexa a súa orientación sexual ou identidade de xénero e sempre e cando se cumpran unha serie de requisitos", confirma el Ayuntamiento de Betanzos.

Así, en caso del 'representante maior', el concurrrente ha de estar empadroado en la ciudad, tener 17 o 18 años en este 2023 y "non ter sido representante con anterioridade", y lo mismo para el infantil, si bien la edad ha de estar entre los 8 y los 9.

Vestuario

En cuanto al vestuario, también se rompe con la tradición de los blancos y beiges para ellas y el esmoquin negro para ellos, pues el elegido en el sorteo "poderá levar a vestimenta e as cores coas que desexe participar no desfile", de la misma manera que "a disposición da comitiva" para los días 14, 15 y 16 de agosto, que también podrán escoger los representantes "sempre que sexa compatible coa do propio desfile, (é dicir, as persoas poderán ir de dúas en dúas, en grupo de tres, de catro,.…)". Cada representante podrá llevar un máximo de 24 acompañantes para su 'cometido' durante el San Roque.

El Ayuntamiento de Betanzos tampoco organizará ninguna cena vinculada a estas comitivas, pero si los representantes deciden organizar algún tipo de celebración privada podrán solicitar, igual que cualquier ciudadadanos, la cesión de un espacio municipal de los que dispone el Ayuntamiento de Betanzos.