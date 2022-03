Betanzos continúa su calendario de visitas guiadas con otras siete rutas

Betanzos continúa este mes el calendario de visitas guiadas previsto para este trimestre con siete rutas en la que se recogen los aspectos más significativos de la ciudad aunque Turismo “siempre está abierto a otras propuestas que puedan llegar y que en todo caso serán estudiadas para incluirlas en la oferta” que, de momento, contempla los siguientes itinerarios: Betanzos Modernista, el 26 de marzo; Betanzos Monumental, el 14 de abril y el 17 de mayo, y el Betanzos de los Hermanos García Naveira, previsto para el 30 de abril, además de Betanzos en Femenino, que se celebró coincidiendo con el 8-M.



Los interesados pueden inscribirse en cualquiera de las visitas, tanto en la Oficina de Turismo (Liceo) como a través del correo electrónico o del 981 77 66 66.



En la oferta están incluidas dos rutas de Betanzos Monumental, que es la visita más demandada, y que se realizarán los días 14 de abril y 17 de mayo (Letras Galegas). Con este recorrido se pretende dar a conocer el casco antiguo de la ciudad declarado Conjunto Histórico Artístico en 1970 que cuenta con monumentos de interés como las iglesias de Santa María do Azougue y San Francisco. Un recorrido por la ciudad amurallada, la que conserva más puertas medievales de la comunidad, en el que se acercará a los asistentes a algunos de los episodios más importantes, desde la plaza de los Hermanos García Naveira (estatua de Juan y Jesús García Naveira, iglesia de Santo Domingo, antiguos Arquivo do Reino de Galicia y Hospital de San Antonio, fuente de Diana Cazadora y Os Soportais; pasando por el Palco de la Música de Betanzos; A Porta da Vila y la plaza de la Constitución, donde se sitúan la Casa Núñez, los palacios de Bendaña y de Lanzós, y la casa consistorial; iglesia de Santiago, palacio de los Condes de Taboada y Porta da Ponte Nova); iglesias de Santa María do Azougue y San Francisco, Portas do Cristo de A Ponte Vella, convento de las Agustinas Recoletas y casas populares de A Fonte de Unta.







Las visitas solo se realizarán si se anota un mínimo de cinco personas, y todas las rutas saldrán de la Oficina de Turismo (Liceo).Los horarios no serán siempre os mismos, por lo que en el momento de la inscripción se le informará a los interesados de cuál es, o bien podrán consultarlo tanto en la web municipal www.betanzos.gal como en las redes sociales del Ayuntamiento de Betanzos.