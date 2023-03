Betanzos coloca un ‘Muiño Roxo’ en reconocimiento al establecimiento abierto hace 56 años por Paco Casal

Betanzos colocó un ‘Muiño Roxo’ en la plaza de Natalia Jimenez Cossío, en As Cascas, en reconocimiento a este emblemático establecimiento hostetelero que celebró su 50 aniversario en 2016. El acto, abierto a la ciudadanía, contó con la asistencia de la alcaldesa, María Barral, miembros de la corporación y representantes de los Casal, encabezados por Paco Casal, quien, con su esposa Elena, se embarcó en aquella aventura inaugurando el restaurante en 1966.

En su discurso, Barral indicó que “hai locais comerciais ou de hostalaría que co paso do tempo se converten en algo que vai moito máis alá daquelo para o que foron concebidos” porque acaban siendo “o epicentro dun barrio”, en el espacio de reunión y encuentro entre vecinos, sienod este el caso de ‘O Muiño Roxo’, “un emblema da nosa cidade e moito máis que un café bar no barrio de As Cascas”.



El molino instalado “lembrará que a carón do Mendo naceu un deses locais que forman xa parte da historia de Betanzos”, añadió la alcaldesa antes de ensalzar el trabajo de esas tres generaciones de una misma familia al frente de ‘O Muiño Roxo’. Con Paco Casal a la cabeza; con su hijo Jose y su nuera Mari, y su nieto Samuel.