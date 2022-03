Betanzos clausura los actos del 8-M entregando el Úrsula Meléndez de Texeda a Mulleres Rurais

Hace algo más de un decenio, el Ayuntamiento de Betanzos acordó la creación del Premio Úrsula Meléndez de Texeda. Con él, la ciudad reconoce la actuación, colectiva o individual, de quienes con sus acciones, desde cualquier ámbito o especialidad, apuestan por la igualdad y el respeto, tanto en la actualidad como en otras épocas, si bien hasta el momento se otorgó a entidades y mujeres que ejercieron un papel determinante después de 1978.





La distinción que debe su nombre a quien en 1629 impulsó la construcción del Colexio de Orfas del Cantón de San Roque, la actual sede del Centro Municipal de Maiores de Betanzos. La misma que desde 2006 es también una calle de As Cascas. Entonces, para conmemorar el 8-M, se acordó, por motivos similares, incluir entre las vías municipales, los nombres de otras tres heroínas: Sancha Rodríguez, esposa de Fernán Pérez de Andrade; Clara Sánchez, que estuvo casada con el líder irmandiño Afonso de Carballido, y Paquita Zuloaga, la maestra que se encargó de la educación de varias generaciones de niños y niñas de Betanzos.





La alcaldesa, María Barral, en el marco de las actividades organizadas con motivo del Día de la Mujer, entregó el Úrsula Meléndez de Texeda 2022 a la Asociación de Mulleres Rurais Liafail, que este año celebra su 25 Aniversario. El acto, en la Sala Azul del Liceo, contó con la asistencia de ediles del PSOE, el PP y el BNG. Los tres con representación en el Ayuntamiento de Betanzos.





La entidad, presidida por Carmen Prieto, recibió también el cariño de los vecinos que, con su asistencia, quisieron sumarse al recconocimiento a quienes “loitaron e loitan para reivindicar o seu papel, os seus dereitos, a base de esforzo, traballo e sacrificio”, continuó María Barral.





Campaña 8-M

Además, con motivo del 8-M, el municipio emprendió también una campaña con el título “As Mulleres Somos Moito”, centrada en conocer “o valor das mulleres” y señalar “aquelas tarefas que aínda quedan pendentes no eido da igualdade; como son a corresponsabilidade nos coidados, as fendas de xénero no emprego, o teito de cristal, ou as violencias machistas”, explicaron desde el Gobierno de María Barral.

Así, en las últimas semanas se repartieron carteles con la imagen gráfica de la campaña entre los establecimientos comerciales, y se realizaron actividades coeducativas en los centros de Primaria y de Secundaria.





Con estas medidas, y la entrega de las distinciones a las Emprendedoras 2021, que en esta edición de otorgó a las once que emprendieron tras los peores meses de la crisis del coronavirus, en medio de la “nueva normalidad”, y del Premio Úrsula Meléndez de Texeda, la ciudad muestra “un ano máis no seu compromiso coas políticas de igualdade”, resumen desde Betanzos.





Este lunes, día 21 de marzo, la ciudad inicia la celebración del Día da Poesía de la mano de las poetas María Lado y Lucía Aldao, que vuelven con su espectáculo “Epístola de AldaoLado ás neofalantes”, una combinación de “poesía, música, xogos e improvisación” que representarán ante más de doscientos alumnos de Secundaria de los IES Francisco Aguiar y As Mariñas y el CPR Nosa Señora do Carmen, de la Grande Obra de Atocha.





Esta actuación está incluida en el Programa Lingua a Escena de la Diputación de A Coruña.