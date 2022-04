Betanzos aprueba un presupuesto de 10,3 millones, que cae respecto a 2021

El gasto social y el acondicionamiento de equipamientos e infraestructuras son los pilares sobre los que descansan los Presupuestos de Betanzos para 2022, que ascienden a 10,3 millones de euros, detalló el Gobierno local.





El documento, aprobado en pleno este martes, está marcado por su apuesta “polo ámbito social, con reducción de partidas noutros sectores para fortalecer os programas de carácter social e de axudas a colectivos xunto a recuperación do patrimonio e a mellora de equipamentos públicos que non esquence tampouco os programas en cultura, o deporte e a educación”, resumió la alcaldesa, María Barral.





Las cuentas se sitúan en los 10.347.938 euros, unos 380.000 euros menos que en 2021. De ellos, 1,2 millones de euros se destinarán al capítulo de inversiones, que también cae en relación al anterior por lo que desde el municipio definen como “unha reducción nos programas de mellora enerxética, unha vez que xa está en execución as primeiras fases do mesmo que inclúen un importante gasto acumulado dos anos anteriores”. Además, insisten en que esta cifra se verá incrementada “coa aportacións que cheguen a través do POS adicional da Deputación; remanentes pendentes de executar de anos anteriores e as inversións que xestiona a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia, dos fondos europeos, no que Betanzos aspira conqueririr axudas para levar a cabo actuacións como un Centro de Día, melloras no casco histórico ou 1,5 millóns para o proxecto de recuperación do Pasatempo”.





Lo que sí aumenta es el gasto corriente, que se incrementa un 0,75% hasta los 3,5 millones de euros “con partidas que inclúen actuacións de mantemento de vías públicas, limpeza, iluminación, programas educativos, de actividades culturais e deportivas, ademáis de plans de axudas sociais, como, por exemplo, o Servizo de Axuda no Fogar, para o que se destina máis de 1 millón de euros, aos que se suman os programa de comedor escolar ou o transporte adaptado”.





En este sentido, la primera edil explicó que “este esforzo en manter servizos e potenciar os programas sociais é incluso máis importante que noutros exercicios tendo en conta que o Concello de Betanzos ten este ano que dedicar máis orzamento para atender o capítulo de persoal que sube o 9,89% necesario para cubrir o nova Relación de Postos de Traballo (...) Este capítulo alcanza os 4,8 millóns de euros”.





Además, casi 700.000 se destinan al capítulo de transferencias en que se incluyen los convenios con el asociacionismo.