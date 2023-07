Betanzos amplía el espacio de la Feira Franca a toda la calle de San Francisco

La Feira Franca de Betanzos 2023 rendirá tributo a Manolo Basoa Vizoso. Una de las ‘almas’ de la cita desde sus inicios, el “eterno frade” encargado de bendecir a unos y a otros, incluidos los leprosos, a los que acompañaba hacia la expulsión hasta el atrio de Santa María. En todas las ediciones menos en la de 2022, en que la enfermedad le impidió acudir a Betanzos. Falleció solo unos días después en su casa de O Seixo, en Mugardos.

“Unha desas persoas imprescindibles para o bó desenvolvemento desta Feira Franca e ao que Betanzos lle ten moito que agradecer”, adelantó la alcaldesa, María Barral. Así, el viernes, coincidiendo con la Entrada do Señor de Andrade, “haberá un recordo para el, que estará na nosa memoria durante toda esta Feira Medieval de Betanzos 2023”.

Además, en un año ‘especial’ para el CEIP Francisco Vales Villamarín, que celebra su 50 aniversario, el director del centro, Alejandro Sánchez Amado, será el encargado de dar lectura al pregón inaugural desde la casa consistorial, en la croa del antiguo Castro de Untia.

En este sentido, la alcaldesa señaló que el evento es único “especialmente polo entorno no que se desenvolve, un casco histórico non comparable a ningún outro, pero tamén por todas as esceas que se representan durante estes días e pola implicación dos veciños e compromiso dos voluntarios”, indicó Barral.

La regidora aclaró que, en un contexto en que cada vez son más las citas que recrean acontecimientos históricos, es de Betanzos es “distinto” porque, para empezar, “non é só un mercado”, sino una feria franca que evoca la concedida por Enrique IV en 1467. “Porque aquí –añadió–van atopar cousas que non atoparán noutras citas” y porque “levamos moitos anos de traballo e iso enriqueceu a feira” apuntando además a que, de cara a 2024, en que se celebrará su 25 edición, “trataremos de que sexa aínda máis especial”, y por eso “empezaremos a organizada desde o mesmo luns día 10”.