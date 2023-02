La Asociación de Concellos do Camiño Francés se opone a un parque eólico en Carral, Abegondo, Ordes, y Mesía

La Asociación de Concellos del Camino Francés ha manifestado su oposición a un parque eólico proyectado por la compañía Enel Green Power España que afecta a los municipios de Ordes, Mesís, Carral y Abegondo.

"Consideramos que es ilegal e incompatible con el Camino Inglés por diferentes motivos", explicado el presidente de la asociación, Manuel Mirás, según recoge un comunicado de la plataforma en el que avanzan la presentación de alegaciones contra el parque eólico Monte San Bartolomé.



La entidad que engloba a los municipios por los que transcurre el Camino Inglés consideran que este proyecto es perjudicial para el patrimonio natural e histórico de esa ruta jacobea, por lo que han demandado que se emita una declaración de impacto ambiental negativa.



En este sentido, han argumentado que la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia determina que las obras y actividades de los Caminos de Santiago deben ser compatibles con "la conservación y protección" de sus "valores propios" y deberán mantener "las características principales del territorio que lo conforman", tanto desde la perspectiva de sus "núcleos trdicionales" como de las actividades agropecuarias y forestales.



Así, consideran que la producción de energía eólica "no tiene encaje" en esta legislación en la que, como incide la Asociación de Concellos do Camiño Francés, se establece que el ámbito de protección no es únicamente su trazado, sino que también abarca otros elementos tanto físicos como "intangibles".



De este modo, la asociación ha asegurado que el promotor del parque eólico no ha contemplado estas cuestiones en la redacción de su proyecto al limitarse a analizar "única y deficientemente el impacto físico y visual del parque".



La entidad ha llamado la atención sobre el hecho de que Enel Green Power admite en la redacción de su proyecto que la cercanía de las infraestructuras a elementos de valor patrimonial tiene un impacto "negativo y significativo" y que, por ello, propone una red de itinerarios "de interés paisajístico y ambiental" para compensar el daño generado.



La asociación califica esto último de "irónico" y pide el pronunciamiento del Comité Asesor del Camino de Santiago y del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, al tiempo que solicita a la Xunta que "se abstenga" de emitir un informe favorable al proyecto "hasta que no se apruebe" el nuevo Plan director del Camino, prometido para las próximas semanas.



"La obligación de preservar el Camino de Santiago traspasa el ámbito legal. Es un deber moral, social y político defender y velar por el mantenimiento y la conservación de lo que más nos representa en Galicia", ha incidido el también senador socialista Manuel Mirás, que considera que las rutas jacobeas no deben convertirse "en un polígono industrial de producción de energía".