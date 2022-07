As Mariñas fuerza una reunión para abordar los permisos de Os Caneiros

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, como entidad administradora del Xeodestino Turístico y ante el malestar existente entre los dueños de las embarcaciones de recreo por la necesidad de solicitar autorización para subir a Os Caneiros, ha convocado “unha reunión urxente para a coordinación sobre os permisos para navegar en Rede Natura 2000, o cal afecta á navegación polo río Mandeo e á ría de Betanzos”.



Con este encuentro, As Mariñas-Mandeo, pretende “dar resposta a as unha notable inquedanza suscitada nos diferentes colectivos da zona” y “favorecer o diálogo entre as administracións públicas e o sector privado”, apuntaron desde la entidad que preside el abegondés José Antonio Santiso Miramontes.



La cita, que se celebra esta misma mañana en ‘A Artesa da Moza Crecha’, en la calle de O Alfolí, contará con la asistencia de la jefa territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Cristina Carrión; del presidente de As Mariñas-Mandeo, y de los diferentes alcaldes y alcaldesas o ediles de los municipios a los que afecta esta cuestión (Betanzos, Coirós, Bergondo, Paderne, Sada y Miño), así como con representantes de colectivos como la Asociación Amigos de los Ríos o el Club Náutico Ría de Betanzos.



Según pudo saber este diario, la intención de este encuentro es alcanzar un equilibrio para los usos del espacio y, en concreto, a menos de un mes de la primera jira a Os Caneiros, aclarar cómo será la celebración en el río, una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad, cuyo origen se remonta al siglo XIX.

Lorenzana clausura en Abegondo el taller dual ‘Reserva de la Biosfera: Empleo Verde’

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, clausuró en Abegondo el taller dual ‘Reserva de la Biosfera: Empleo Verde’, en el que dieciséis personas se formaron en las especialidades de conservación de montes e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, indicó la Xunta.



Durante el acto, Lorenzana destacó que es necesario trabajar por el entorno “con una formación que ejerza de catalizador de un empleo local ligado tanto a las necesidades y cuidados tanto de los montes como, por supuesto, de los vecinos”, indicó la conselleira en una convocatoria a la que acudieron los alcaldes de As Mariñas-Mandeo.



Esta posibilidad se le brindó a las dieciséis personas participantes en la formación que, en este caso, lleva cinco ediciones “con un índice de colocación entre lo 50 y el 60%”.



Durante este tiempo, la Xunta invirtió casi 1,7 millones de euros para formar a unos 120 alumnos y alumnas del entorno y, en concreto, a este último destinó 346.946.