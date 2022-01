As Mariñas apuntala su oferta como primer destino certificado de ecoturismo de Galicia

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo avanza en su oferta turística con nuevas experiencias concebidas con la sostenibilidad y el desarrollo del territorio como cimientos y que presentó en Fitur. Una iniciativa con la que apuntala su apuesta como primer destino certificado de ecoturismo en Galicia. Porque “queremos ser marca Galicia, siendo los referentes en ecoturismo”, indicó el presidente de la entidad, José Antonio Santiso. Este, acompañado por el número dos, César Longo, y el técnico, Diego López, se encargó de dar a conocer esta nueva oferta turística en el stand fe Galicia.



“Estamos siendo capaces de desarrollar otra forma de entender el turismo, con la riqueza de nuestro territorio y de mano de nuestros emprendedores”, aseguró Santiso Miramontes.



En su intervención, expuso que son treinta y dos las empresas agroalimentarias con la marca de calidad de la Reserva As Mariñas-Mandeo y sesenta y una las empresas turísticas certificadas a nivel estatal tras la formación de la entidad: “Han sabido no sólo adaptarse a la pandemia, sino reinventarse para ofrecer productos turísticos de calidad”, señaló el presidente, antes de adelantar que la experiencia que lanzará este año: “Biosfera 1906”, inspirada en la producción artesanal de la cerveza contemplando así una visita a las producciones de lúpulo que existen en Abegondo, a la zona núcleo del Embalse de Cecebre, de donde procede el agua, una degustación de Menú de la Biosfera, y una visita al Museo MEGA en A Coruña.



La experiencia nace con la colaboración de Hijos de Rivera, por lo que el director del museo, Rodrigo Burgos, también estuvo presente en el acto, donde se proyectó un video promocional de la iniciativa, que se unirá a las anteriores: La Ruta Agroalimentaria de As Mariñas, la Eco-Ruta de Senderismo “Mandeo- Orballo” y el Itinerario Ecoturístico de la Ruta del Agua y de la Biosfera, que también es maridado con un “Menú de la Biosfera” y las Experiencias Náuticas en Velero o en Catamarán Eléctrico y Accesible por la Ría de Betanzos.



La estrategia de ecoturismo de Mariñas Coruñesas dará un paso de gigante con el plan de sostenibilidad que emprenderá con la financiación de 1,5 millones de los fondos europeos, concedidos por el Estado y la Xunta. “Será un antes y un después para nosotros para lograr un destino de turismo familiar atractivo y neutro en carbono”, expresó Santiso.



El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, tampoco dudó en destacar el papel de As Mariñas-Mandeo en la estrategia de turismo de Galicia.