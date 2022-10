Arteixo y Oleiros bajan un 50% el IBI de los inmuebles con placas solares

Una corriente pro-medio ambiente parece estar recorriendo el área metropolitana. Por el momento afecta a los ayuntamientos de Arteixo y Oleiros.

Los dos gobiernos locales anunciaron ayer que bonificarán a los propietarios de inmuebles que dispongan de placas solares con una bajada del 50% del IBI. No obstante, existe una diferencia.

El Ejecutivo municipal que preside Ángel García Seoane mantendrá la bonificación por un período de cinco años, mientras que el liderado por Carlos Calvelo lo hará por tres.

Según fuentes arteixáns, la medida persigue apoyar el ahorro energético de los hogares y la modificación de la ordenanza que establecerá la iniciativa se aprobará en una sesión plenaria la próxima semana.

Algunos de los requisitos que deberán cumplir los posibles beneficiarios serán, entre otras, que la persona se encuentre empadronada en el inmueble para el que se solicita la bonificación y que esté al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento en el momento que se conceda la rebaja.

La aplicación de la bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente.

El Gobierno local señala que todas las condiciones solicitadas son las habituales cuando se instalan placas solares en los domicilios.

Requisitos similares

Aunque, como ya se indicó anteriormente, la duración de la rebaja del IBI en el tiempo difiere, los requisitos del Ayuntamiento de Oleiros para concederla es similar, en lo que a cuestiones técnicas se refiere; por lo que el Gobierno local también exige que sea el domicilio habitual el que se beneficie.

“Para seguir construíndo un municipio sostible e respectuoso co medio natural, é preciso aplicar políticas públicas que fomenten e faciliten a instalación de enerxías renovables. En relación con outras fontes de enerxía, as instalacións fotovoltaicas diminúen a contaminación do medio ambiente, non requiren doutros combustibles e reducen a dependencia de empresas privadas monopolísticas, entre moitos outros beneficios”, defienden desde el Gobierno local.

La dependencia de los productos derivados del petróleo por parte de los ciudadanos es una cuestión que las administraciones públicas quieren ir reduciendo progresivamente con el paso del tiempo. l