El área recupera el Entroido con llamadas a la “responsabilidad”

Si hace unas semanas era Oleiros el municipio que anunciaba los actos organizados con motivo de la celebración del Entroido 2022, ahora son Curtis y Cambre los que también confirman que, después de las cancelaciones de 2020, volverán a salir a la calle para cumplir con una de las costumbres más arraigadas en Galicia. Eso sí, cumpliendo con las normas establecidas para evitar nuevos casos de covid-19.



Curtis abrirá el calendario el lunes 28 de febrero con actividades infantiles en el Recinto Feiral de Curtis e no Edificio de Usos Múltiples de Teixeiro, y continuará el martes 1 de marzo (festivo local) con sendas fiestas de disfraces,a las 17.00 horas en Curtis y en el Polideportivo de Teixeiro, con premios individuales y para grupos de vales de compra de entre los 50 euros y los 300. Todos deberán gastarse en el comercio y la hostelería de Curtis. Los interesados en concurrir tienen que inscribirse antes del día 25.



Por su parte, Cambre renueva su apuesta por estas celebraciones tras un año de parón por el covid-19. Así, tratará de repetir como capital del carnaval con su Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo, una de las citas señaladas en el calendario cultural y de ocio del municipio y que recuperará el sistema original en este 2022, el día 5 de marzo, con concurso de carrozas, comparsas y disfraces, desfile para el público asistente y actuaciones musicales, según detalló la responsable de Cultura de Cambre, Mónica Varela.



La edil incidió en la importancia de volver “despois dun ano especialmente difícil no que a crise sanitaria do coronavirus nos impediu celebrar o Entroido como nos tería gustado” y en que se apostó por la vía telemática, pero señaló que, en todo caso, Mónica Varela apela “á responsabilidade individual de todos os veciños e veciñas para cumprir coas principais medidas de prevención fronte á covid-19”.