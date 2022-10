El área estrena mes recuperando costumbres de antes del covid-19

Los municipios del entorno de A Coruña estrenaron octubre con avidez y rescatando la que antes del coronavirus era una de las citas más esperadas para cientos de vecinos de Cambre. No en vano, la comida ha sido y está siendo el elemento esencial de dos de los eventos más destacados de estos primeros días del mes: la Semana da Tortilla de Betanzos 2022 y la Xuntanza dos Maiores de Os Campóns. Esta última consiguió reunir, tras dos años sin celebrarse por la emergencia sanitaria, a más de 600 ciudadanos dispuestos a disfrutar cumplidos los 65.



El alcalde, Óscar García Patiño, celebró la recuperación de esta cita “na que podemos, por fin, volver a vernos as caras de xeito literal” y reconoció que en estos años “foron moitos os veciños e veciñas que me preguntaron cando se ía poder recuperar o encontro, unha cita ineludible para as persoas maiores”, añadió el mandatario, que aprovechó la ocasión para agradecer “o seu comportamiento exemplar” durante la crisis del covid-19. “Fostes un dos colectivos máis afectados pola pandemia, pero fostes quen de estar á altura e agardo que esta xornada sexa especial para todos e todas”, sostuvo Patiño.



En esta edición, el menú de la celebración se completó con callos, carne asada y queso con membrillo, pero nada de tortilla, que para eso está Betanzos.



En la capital brigantina, los primeros días de la Semana de la Tortilla 2022 superó las expectativas de los más optimistas y, en algunos establecimientos, agotaron existencias antes del cierre, con lo que, de mantenerse esta tendencia, se esperan siete días de lo más ajetreados en la hostelería de Betanzos.



La novedad de esta edición es el concurso de elaboraciones caseras y, en este caso, los interesados aún pueden anotarse hasta el día 7 a través del correo electrónico comunicacion@betanzos.net o en la la Oficina de Turismo del Edificio Archivo (Liceo).



La tortilla betanceira solo lleva huevos, patatas, aceite de oliva y sal, “sin añadidos ni secretos”, insisten vecinos y visitantes, convencidos de que el éxito está en la calidad de los ingredientes y en el nivel de cocción, que se ve sellada en su aspecto exterior... pero casi líquida en el interior.