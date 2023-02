El ANPA del Vales Villamarín denuncia una oscilación térmica de hasta tres grados entre unas aulas y otras del centro

Está entre los más masificados de A Coruña y cumple medio siglo este 2023. El CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos acumula casi tantas historias como reivindicaciones y, a pesar de la insistencia de la comunidad educativa y del compromiso adquirido por la Xunta hace más de cinco años, la mitad del centro sigue sin arreglarse, con cerramientos casi tan antiguos como el inmueble, a la espera de completar una actuación iniciada en 2017. Entonces, en una visita del delegado territorial al centro, la Xunta anunció una inversión de más de 400.000 euros en el CEIP Vales Villamarín.

Unas obras que consistirían en el aislamiento del inmueble y la renovación integral de la carpintería metálica, el cambio de la iluminación por otra de tecnología led –más eficiente y menos contaminante– y la adecuación interior del centro, lo que contribuiría no solo a mejorar su imagen sino a la eficiencia energética del edificio y en consecuencia, a un ahorro considerable en el consumo, pero “ese investimento só chegou a reformar a metade do colexio, e a día de hoxe seguimos á espera de que na outra metade do centro se fagan os traballos prometidos, para poder dicir que se cumpriu o anuncio do 2017, e que tanto se necesita nun centro que este ano, precisamente, celebra o seu 50 aniversario”, explicaron desde el ANPA Brigantium.



El colectivo, que cursó un escrito a la Consellería de Educación para reclamar “a urxente execución destas obras”, denuncia diferencias de temperatura de hasta 3º entre las aulas rehabilitadas y las que siguen a la espera, lo que incluso los ha llevado a trasladar alguna clase a la biblioteca “pola sensación de friaxe, mestura de frío, humidade e correntes de aire”, apuntan desde la asociación que preside Verónica Sánchez Fraga.

“É triste pensar que dependendo de onde estea a túa aula, terás boas ou malas condicións (...) non queremos alumnado (nin profesorado) de primeira ou de segunda categoría, queremos igualdade para todos e condicións mínimas que garanten o benestar”, recoge el escrito remitido a Santiago.



Asimismo, advierten de que la nula eficiencia energética de esta parte de la construcción elevará de manera considerable el gasto en calefacción: “Somos conscientes de que o custo da calefacción este ano é practicamente o dobre que o de anos anteriores, debido en parte a esta baixa eficiencia”, detallan desde la entidad, que ve “difícil entender que hoxe teñamos nenos e nenas nas aulas con temperaturas que non superen os 15ºC”. Unas condiciones que, unido a la “alta humidade”, están lejos del “mínimo esixido para a actividade docente”, alerta también la directiva de Brigantium.



A la espera de respuesta de la Xunta, algunos niños evitan quitar el abrigo, la bufanda y los guantes dentro del aula: los que tienen la ‘mala suerte’ de que la suya esté en la mitad sin arreglar.