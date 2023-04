Las 80 candidaturas del área disponen de casi 190 locales para ofrecer mítines

Los integrantes de las ochenta candidaturas electorales del área metropolitana que participarán en los comicios municipales del 28 de mayo no deberían tener dificultades para hacer llegar sus programas a los ciudadanos ya que dispondrán de casi 190 locales públicos para ‘mitinear’.

El Ayuntamiento de Arteixo es el que más espacios pone a disposición de las seis formaciones que buscan asiento en el salón de plenos del número uno de la plaza del Alcalde Ramón Dopico. Son un total de 40, entre ellos los auditorios del centro cívico municipal y del centro tecnológico Arteixo Innovación.

El siguiente en ‘magnanimidad’ es el de Culleredo. El ejecutivo que preside José Ramón Rioboo presta 23 espacios de los que los más significados son Villa Melania, en Vilaboa, y el auditorio del edificio de Servicios Múltiples de O Burgo. Los más tímidos a la hora de ceder espacios públicos son ayuntamientos del entorno de Betanzos. Así, los políticos de Oza-Cesuras, Coirós, Paderne, Vilarmaior o Vilasantar solo disponen de dos o tres lugares en los que exponer las bondades de sus respectivos programas.

Junta Electoral

Un detalle a destacar tras la publicación ayer de las listas electorales por parte de las juntas electorales de A Coruña y Betanzos, que no serán oficiales hasta el día 2 de mayo, es que tan solo el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego presentan candidatura en todos y cada uno de los 18 ayuntamientos del entorno coruñés.

El Partido Socialista Obrero Español no concurrirá a los comicios en los municipios de Curtis y Vilasantar. Sin embargo, si lo hará en Abegondo y Vilarmaior, lugares en los que no se presentó en las elecciones de mayo de hace cuatro años.

Otra formación con importante presencia es la liderada por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Alternativa dos Veciños pretende volver a sacar representación en Carral, Arteixo, Cambre, Culleredo, Bergondo, Sada y el propio Oleiros.

Por su parte, Vox buscará representación por primera vez en la comarca en los ayuntamientos de Sada, Cambre, Betanzos y Oleiros. El partido que no revalidará su escaño en Oleiros es Ciudadanos ya que la formación naranja, liderada actualmente a nivel nacional por Inés Arrimadas, solo concurrirá en Cambre.

Atomización

El convulso panorama político en el Ayuntamiento de Sada y en menor medida en el de Cambre se ve refrendado en el número de listas electorales que acuden a las elecciones de mayo. En la villa mariñana hay nueve listas, entre ellas Sadamaioría, encabezada por el exalcalde Benito Portela, y Unidos por Sada (UPSA), liderada por la regidora María Nogareda.

Cambre lidera el ránking con la presencia de diez candidaturas. Óscar García Patiño pretende repetir en la alcaldía desde su primer puesto en Unión por Cambre (UxC), mientras que formaciones como Aequalitatem o Podemos busca representación por primera vez en los plenos de la casa consistorial.

Entre los partidos que también acuden por primera vez a unas elecciones municipales está Ligando (LGD) que, liderado por el en su momento concejal del Bloque Miguel Anxo Abraira Sobrado, concurre en el municipio de Miño o Unidade Local, en Arteixo, por la que el concejal no adscrito Antonio Patiño Pérez pretende un asiento.

Curtis

Los vecinos de los ayuntamientos de Curtis y de Vilasantar son los que con menos oferta cuentan a la hora de elegir candidatos para sus respectivos consistorios. En el primero deberán decantarse por el Partido Popular, que lidera el alcalde, Javier Caínzos, o por el BNG, encabezado por Lucas Quintas Gómez. Por cierto, el actual primer teniente de alcalde, Antonio Fraga, no se presenta.

La situación es bastante similar en el vecino ayuntamiento de Vilasantar. Allí también los electores deben elegir entre la papeleta del Partido Popular, del regidor Fernando Javier Pérez Fernández, o la del BNG, a cuya cabeza está Álvaro García.