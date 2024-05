Los más pequeños de la casa volverán este fin de semana a adueñarse de la Festa do Pan de Carral

Que nadie lo dude. Los más pequeños de la casa volverán a adueñarse a lo largo del fin de semana de la Festa do Pan de Carral. Para demostrarlo ya lo hicieron del acto de presentación de un certamen gastronómico que alcanza su vigésima edición y para el que el Ayuntamiento habilitará zonas de aparcamiento especiales en previsión de la importante afluencia de personas tanto del propio municipio como del resto del área metropolitana.



Un grupo formado por unos veinte alumnos del colegio Vicente Otero Valcárcel pusieron el contrapunto divertido a un acto en el que el alcalde, Javier Gestal, destacó la labor del colectivo de panaderos para organizar un evento gastronómico “e sen cuxo esforzo e dedicación non se tería chegado ao vinte aniversario”.



Y para celebrar esta efeméride tanto el Gobierno local como los profesionales se han planteado el objetivo de mantener e incluso superar las cifras de participación de la pasada edición.

“O ano pasado tomaron parte nos clásicos obradoiros infantís de elaboración de bolos máis de dos mil pequenos e, a maiores, contáronse por miles os bocadillos cardiosaludables despachados ao longo da fin de semana”, indican desde la organización.



Programa del sábado



La primera jornada de la Festa do Pan tendrá lugar mañana, sábado. Se abrirá el evento a las 12.00 horas con la clásica exposición, venta de pan y, por supuesto, del ya tradicional bocadillo de jamón serrano, tomate y aceite de oliva. También a mediodía está previsto que comiencen la feria medieval y los talleres de elaboración de pan, una de las principales atracciones de la cita. La música, como no podía ser de otro modo, también será protagonista. A las 12.30 horas está prevista la actuación del grupo Gaeloc Medieval. La agrupación dará paso, a las 14.00, a una sesión vermú amenizada por Zona Zero.



Por la tarde, desde las 16.30, los alumnos del instituto de Carral representarán la obra ‘Amar o mar’ en la sala multiusos del edificio Toñito Espiñeira. Habrá asimismo talleres de alfarería, espectáculos de malabaristas y por la noche sesión musical con Zona Cero y América S.L.

Programa dominical



El domingo, día 12, la Festa do Pan comenzará a las 11.00 con la exposición y venta de pan, los talleres y la feria medieval. A las 12.30 habrá una misa y procesión en honor a San Honorato, patrón de los panaderos, que contará con la aportación musical del grupo tradicional Arnela. La música continuará a las 13.30 con la actuación de Gaeloc Medieval y continuará a las 14.00 con un concierto de Lume.



Louband pondrá, desde las 16.30 horas, el toque musical a la tarde. Un poco más tarde (17.30) se llevará a cabo una exhibición de cetrería. El fin de fiesta se encargarán de amenizarlo desde las 18.00 hasta las 20.00 horas de nuevo las agrupaciones Gaeloc Medieval, Louband y Lume.



A lo largo de todo el fin de semana, el recinto ferial contará con un expositor de los centros de enseñanza carraleses, además de uno de la Asociación Española contra el Cáncer.