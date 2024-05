Trabajadores de Cambre critican la falta de personal: "Es insostenible"

Empleados municipales de Cambre se concentraron ayer, lunes, a las puertas del Ayuntamiento para denunciar lo que consideran una situación “insostenible”: “Tenemos el mismo personal que hace 25 años, la Relación de Puestos de Trabajo [RPT] es de 1999 y llevamos años reclamando que atiendan nuestras demandas”, expresa Vanessa Paz, portavoz de la plantilla, quien asegura que cubrir bajas o vacaciones se ha convertido en una tarea imposible.



Era la primera vez que no acudían a una de las mesas de negociación de Personal que se convocan regularmente. El motivo, dice Paz, fue que el asunto a tratar en esta reunión “era una modificación puntual de la RPT para un puesto en concreto en Contratación”. “Tenemos muchas cosas pendientes, desde la renovación de la RPT hasta las 35 horas o la carrera profesional, que en Cambre no existe, como para que traigan solo un asunto a la mesa”, manifiesta la portavoz.



Denuncian que en las últimas décadas han recibido “excusas de todos los tipos y colores” por parte de diferentes gobiernos municipales y explican casos concretos como que los auxiliares están realizando tareas de administrativos y que personal de categoría A2 asume funciones “de categorías muy superiores”. “En Servicios, donde estoy yo, llevamos once meses con un técnico de los tres que hay. La falta de personal hace que no avance nada y nada avanza porque no hay personal, es la pescadilla que se muerde la cola”, apuntan.



Diálogo

“El Ayuntamiento escuchar nos escucha, pero después no atiende nuestra demandas. A finales de 2022 se llegó a un acuerdo para actualizar la RPT pero ha quedado en nada. Aquí lo de Personal queda siempre de último”, critican.



La alcaldesa, María Pan, afirma que la reunión de ayer abordaba la modificación de cuatro puestos, entre ellos el técnico de Contratación. “En lugar de sentarse a falar decidiron concentrarse na porta do Concello”, espeta.



Cambre vive desde hace meses un “bloqueo administrativo”, según explicó en su momento el anterior alcalde, Óscar García Patiño, y ha reiterado muchas veces la nueva regidora debido al criterio de la secretaria y la interventora. Alegan que cada informe desfavorable de las habilitadas nacionales ralentiza el día a día del Ayuntamiento.