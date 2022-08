Touriñán, en la piel de “Fendetestas” es el mejor mural del mundo en julio

El conocido actor y humorista cullerdense Xosé Antonio Touriñán metido en la piel del personaje “Fendetestas, ha sido elegido como el mejor mural del mundo del pasado mes de julio.



“Fendetestas” es una obra que el artista Mon Devane pintó en la parroquia cambresa de Sigrás dentro del certamen Cromático Mural Fest y que la plataforma global Street Art Cities declaró la mejor creación artística urbana del pasado mes.



En la obra, única seleccionada de Galicia y una de las cinco de toda España, Devane retrató a Touriñán, convirtiéndolo en “Fendetestas”, el personaje de “El Bosque Animado”, de Wenceslao Fernández Flórez. Ahora, este galardón le permitirá ser uno de los candidatos a mejor mural del año 2022.



El artista se mostró: “Muy contento por el apoyo de toda la gente que se molestó en votar y apoya mi trabajo, pero también muy contento por el Ayuntamiento de Cambre que a través de iniciativas como el Cromático Mural Fest nos permiten desarrollar nuestra obra y me encanta que obtenga este reconocimiento a nivel mundial”. “Espero que esto haga que gane más visibilidad el festival, el concello y mi trabajo”, subrayó el artista.

Felicitación municipal



El alcalde cambrés, Óscar García Patiño, dio la enhorabuena a Mon Devane y destacó “a sorte que temos de que esta obra forme parte do noso museo ao aire libre. Supón todo un orgullo para nós. Agora, por que non, vamos a apoiar a Mon na súa candidatura a mellor mural do ano”, afirmó el regidor.



El Cromático Mural Fest es, desde 2016, un evento centrado en el muralismo. Este certamen incluye murales de artistas profesionales, pero también es un escaparate para el debut de nuevos creadores a través del concurso de talentos.