Rockcambreir@s, la versión infantil del Rock in Cambre

La inclusión del Rock in Cambre en el Presupuesto Municipal de 2022 evidenció que, tras la suspensión de las dos últimas ediciones a causa de la crisis sanitaria, el evento volvía al calendario de actividades para celebrar por todo lo alto sus treinta años de andadura, convertido en uno de los más consolidados de Galicia.





El Rock in Cambre será los días 12 y 13 de agosto, pero antes, y como novedad de este año, se celebrará Rockambreir@s, la primera edición de la versión infantol del Rock in Cambre. Según indicaron desde el municipio será el día 5 de agosto y, como padrino de evento, actuará Pako Pakolas.





En cualquier caso, la agenda de actividades de este año se abrirá cinco meses antes, el próximo sábado, 5 de marzo, de la mano del Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo, y continuará el 8M ¡m con la actuación de De Vacas.





Durante la Semana Santa 2022, en el mes de abril, se celebrará Noutrora y para el mes de julio están previstos el IV Temple Jazz y la V Romaría Castrexo-Romana Galaicoi, mientras que entre el 17 y 18 de septiembre será la V Open Science de Cambre.





Como antesala al Entroido Pequeno de 2022, el municipio organiza una conferencia para ahondar en los orígenes de la celebración, que correrá a cargo de Felipe Senén. La ponencia será el próximo miércoles, 2 de marzo a las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura Vila Concepción.





Como explica el experto, “a idea é facer un percorrido pola historia das festas tradicionais de Galicia e a súa vinculación co ciclo agrario e, dentro do abano de celebracións, pararémonos especialmente no tema do Entroido”. Así, hablará de los diferentes Entroidos de Galicia, destacando la singularidad y las particularidades de cada uno, y se centrará, no solo en el aspecto cultural, sino también en las vestimentas (disfraces y máscaras) y en su vinculación con la gastronomía.