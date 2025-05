El PSOE rehúsa entrar en la Junta de Gobierno de Cambre al estimar que no se dan las condiciones

Tampoco el PSOE. Los socialistas no entrarán en la Junta de Gobierno de Cambre ni aceptarán ninguna dedicación, según anunciaron en un comunicado en el que aseguran que seguirán haciendo “unha oposición responsable” al Gobierno del PP. “Despois de estar un tempo valorando se entrar ou non, decidimos que non ao non cumprirse as condicións”, expuso el número uno del PSdeG en el municipio, Diego Alcantarilla.

En este sentido, los socialistas argumentan que ni BNG ni UXC se incorporarán a este órgano, por lo que “xa non se cumpre unha das condicións que puxeramos para entrar, que era que a Xunta de Goberno Local estivese integrada por unha ampla maioría dos grupos políticos da corporación de Cambre”. Ahora, según los anuncios realizados hasta el momento, solo Alternativa dos Veciños aceptó la invitación del PP.

El otro motivo que esgrimen es que desde a oposición pueden actuar con responsabilidad y coherencia, “como estivemos facendo ata o de agora”, pero sin que eso impida “seguir tendo diálogo e e chegar a acordos e consensos para poder sacar adiante o que necesite o Concello de Cambre”.

Situación

Asimismo, los socialistas acordaron que “tampouco recibiremos ningunha dedicación” y adelantaron que el Grupo Municipal del PSOE “non apoiara ningún incremento retributivo”, añadió Alcantarilla.

“Temos que ser conscientes de que múltiples autónomos e empresas seguen pendentes de cobrar polos servizos prestados ao Concello de Cambre debido á nefasta xestión do Goberno anterior, e ata que iso se solucione non ten sentido aumentar as retribucións de membros da corporación”, señaló para, a continuación, reiterar que “seguiremos traballando por Cambre e facendo o que sexa mellor para a veciñanza, e neste caso consideramos que dende onde poderemos facelo mellor é dende a oposición”, dijo Alcantarilla.