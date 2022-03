Patiño se ofrece a consensuar un nuevo proyecto para la Vía Ártabra con Xunta y alcaldes

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, se ofreció ayer a consensuar un nuevo trazado para la Vía Ártabra, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conocida el jueves, anulase el proyecto actual y diese la razón a las reivindicaciones del municipio.





Patiño se mostró “disposto a abordar esta cuestión coa Xunta e cos concellos da comarca”. “Non quero facer, nin moito menos, leña da árbore caída. Quero unha solución que beneficie a todos”, dijo el regidor, que defiende una Vía Ártabra sin peajes y con el enlace con la autopista en Cuatro Caminos, y no en A Gándara como propone el Gobierno gallego.





Acompañado por los portavoces del PSOE y Unión por Cambre en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Gutiérrez y Dani Mallo, además del concejal de Urbanismo, Juan González Leirós, el alcalde resaltó que no está “contento” por esta resolución, pero “impúxose a razón”. “Tal e como estaba presentado, o proxecto só beneficiaba a Oleiros. Penso en Cambre por riba de todo, pero tamén en toda a área metropolitana”, apuntó.





Patiño exigirá “que se execute a sentencia en todo o seu contido” y recordó que el fallo invalida el único trazado aprobado en el 2009, lo que obligaría a la Consellería de Infraestruturas a llevar a cabo una nueva tramitación del proyecto desde su inicio. Esto es, que se planteen las tres alternativas de trazado, que se declare el impacto ambiental y que se siga el procedimiento legalmente establecido.





Reacciones

Desde Infraestruturas señalaron que en 2018 el Consello da Xunta aprobó el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción de la Vía Ártabra, en el tramo N-VI-AP-9. “Este proxecto foi sometido a información pública e aprobouse por parte do Consello da Xunta, e abrangue todo o treito entre a N-VI e a AP-9. É certo que está recorrido tamén polo concello de Cambre e é obxecto doutro contencioso, pendente de resolución. Pero neste caso non se dá o mesmo defecto de forma na tramitación e está en vigor”.





Defienden, además, que se aprobará pronto un plan para evitar afecciones al humedal de A Gándara, en Pravio, que Cambre defiende como zona de protección ambiental. “A día de hoxe non hai impedimento legal para continuar as obras, unha vez que se execute o retranqueo dos servizos afectados e recibido o informe favorable do Mitma para a conexión coa AP-9”.





El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, calificó de “lamentable” la sentencia y pidió a Patiño que deje de poner “paos nas rodas”: “Non baixarei a garda, estarei enriba para que a Xunta aprobe o trazado no Consello. Paralizar as obras sería moi grave, é unha infraestrutura necesaria”.