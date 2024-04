Pan interpela a la oposición: “¿Van vostedes axudar a salvar Cambre?”

“As decisións importantes para Cambre van vir pronto a pleno, e aí é onde teremos que levantar a man ou non; aí é onde se vai ver a valentía política de cada un”, intervino María Pan. En la sesión ordinaria celebrada este jueves la alcaldesa reafirmó su voluntad de liquidar la deuda de 2023 con los proveedores (asciende a unos 4 millones) a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito y se comprometió a defender “políticamente este recoñecemento para que as empresas poidan cobrar”, si bien aseguró ser “consciente de que levantar a man para aprobalo vai ter as súas consecuencias, e estou disposta a asumilas”, añadió Pan. La mandataria municipal incidió en que “temos que salvar Cambre, e iso pasa por ese recoñecemento de crédito, e a pregunta é: van vostedes axudar a salvar Cambre?”.



En el pleno se dio cuenta del informe resumen de control interno de 2023 elaborado desde la Intervención de Cambre, en el que la habilitada nacional detalla todas las deficiencias detectadas y propone la adopción de una serie de medidas correctoras en las que, según explicó el portavoz del Gobierno de UxC, Daniel Mallo, “non só coincidimos, senón que xa estamos traballando para subsanalas”, manifestó el edil de Unión por Cambre.



En este sentido, además del abono de las facturas pendientes a través de este reconocimiento, el concejal explicó que se están dando pasos para “licitar os contratos que, agora mesmo, se atopan en precario” en Cambre. La alcaldesa también apuntó que han sido informados los nuevos pliegos de mantenimiento de zonas verdes, de limpieza de instalaciones municipales y del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).



En la misma sesión se dio cuenta también de la nulidad del contrato del servicio de limpieza de edificios y del de conservación y mantenimiento de iluminación después de que el Consello Consultivo de Galicia determinase la necesidad de realizar estos trámites siguiendo las recomendaciones de Secretaría e Intervención de Cambre.